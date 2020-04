Claire Holt attend une fille

2020-04-16 19:30:06

Claire Holt attend une petite fille avec son mari Andrew Joblon, avec qui elle a déjà un fils de 12 mois, James.

L’alun de “ Vampire Diaries ” a révélé plus tôt ce mois-ci qu’elle allait devenir mère pour la deuxième fois, et jeudi (16.04.20), elle a publié une vidéo de révélation de genre qui a confirmé qu’elle accueillera une fille dans le monde.

Claire a téléchargé le clip – qui lui a montré un ballon noir rempli de confettis roses aux côtés de son mari Andrew Joblon et de son fils de 12 mois James – sur Instagram avec la légende: “C’EST UN …….. (sic) ”

L’actrice de 31 ans a annoncé sa grossesse ce mois-ci avec une photo de famille qui montrait son bébé en pleine croissance.

Elle écrivait à l’époque: “Reconnaissante pour ce petit rayon de soleil dans un temps incertain (sic)”

La nouvelle du bébé survient un an après que Claire a donné naissance à son fils James et deux ans après qu’elle a subi une fausse couche dévastatrice.

La star des ‘Originals’ était ravie d’annoncer sa première grossesse en octobre 2018, et a déclaré que la nouvelle était arrivée après le “moment le plus sombre de sa vie”.

Elle a écrit: “Mon cœur éclate. Je suis si heureuse de partager avec vous que nous allons avoir un bébé! Ça ne semble toujours pas réel. Ces derniers mois ont été remplis d’excitation, d’anxiété, de larmes, de joie, d’incertitude mais surtout la gratitude. Vous n’oubliez jamais la douleur profonde de la perte. Elle s’estompe avec le temps mais elle informe nombre de vos expériences. Notre perte plus tôt cette année a été le moment le plus sombre de ma vie. Pourtant, cela m’a rendu infiniment plus reconnaissant bébé précieux qui grandit en moi aujourd’hui. Je veux prendre un moment pour reconnaître tous ceux qui luttent contre une fausse couche, l’infertilité ou l’une des difficultés qui viennent avec apporter une nouvelle vie dans le monde. Je sais que ces annonces peuvent blesser. Je l’ai ressenti tous. Mon cœur est avec vous et je prie pour que notre histoire vous donne de l’espoir. Merci beaucoup à tous pour votre amour et votre soutien – j’ai hâte de partager ce voyage avec vous. “

