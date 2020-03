Clare Crawley applaudit après que Juan Pablo di Pace ait jeté de l’ombre sur un casting de Bachelorette

En dépit d’être un ancien “Bachelier” lui-même, Juan Pablo Galavis n’a apparemment regardé que deux saisons de l’émission, bien que des nouvelles récentes sur le casting de son finaliste, Clare Crawley’s, la saison à venir semble avoir piqué son intérêt.

Au milieu d’un arrêt de production en raison de problèmes de coronavirus, le plus récent “Bachelorette” applaudit son ex après avoir tweeté ses pensées sur la saison à venir, que beaucoup pensaient qu’il se moquait d’elle. Clare semblait certainement s’opposer à ses paroles.

“Vous êtes ici, plus de 99% d’entre eux et vous ne pouvez toujours pas pratiquer la compassion et la gentillesse”, a-t-elle tweeté en réponse à son commentaire. Juan Pablo notait la disparité d’âge entre Clare – la plus vieille Bachelorette de l’histoire de la franchise à 38 ans – et la majorité des hommes qui rivaliseront pour son affection.

Je viens de voir les gars pour la saison de @Clare_Crawley Bachelorette et ça va être intéressant de la voir se faire frapper par des enfants dans la vingtaine … Je pense que cela POURRAIT être la 3ème SAISON que je vais regarder.

Se référant aux concurrents comme “KIDS” qui la frapperont, il a prédit que la saison sera “INTÉRESSANTE”, mais de nombreux fans ont vu cela comme de l’ombre, et ne l’ont pas eu. Certes, créer l’image de “gamins” frappant une femme de 38 ans n’est pas une image positive, ni même neutre. Cela implique qu’il y a quelque chose de mal ici.

Un fan a rapidement souligné que Juan Pablo ne semblait pas avoir de problèmes avec le casting de sa propre saison, qui comprenait également principalement des concurrents dans la vingtaine, avec seulement trois d’entre eux dans la trentaine. Juan Pablo avait 32 ans à l’époque. À 32 ans quand elle a participé à sa saison, Clare était parmi les plus âgées.

Quand quelqu’un a suggéré qu’il était simplement jaloux qu’elle ait cette seconde chance à l’amour, Juan Pablo a rétorqué qu’il l’avait simplement trouvé “FASCINANT”. C’est à ce moment que Clare a sauté.

Et pourtant, vous êtes ici, plus de 99% d’entre eux et ne peuvent toujours pas pratiquer la compassion et la gentillesse …

Hé, tout ce que je veux, c’est que vous TROUVEZ l’amour, vous le prenez dans le mauvais sens Clare …

Juan Pablo a essayé de se défendre, disant qu’il cherchait juste à trouver du vivant, en le retournant pour dire qu’elle le faisait mal, mais ce n’est pas elle qui a qualifié les hommes avec lesquels elle sortirait de “KIDS”. ” Que devait-elle prendre ses commentaires? Même l’utilisation de son nom à la fin était condescendante.

Qu’il suffise de dire que sa tentative de “réparer” la situation ne lui a fait aucun bienfait auprès de ses partisans, qui l’ont accusé d’avoir tenté de l’allumer et de mentir qu’il ne jetait pas d’ombre en premier lieu:

Ce n’est plus 2013 et nous ne sommes pas là pour l’éclairage au gaz. Vous avez bien lu Clare. J’ai hâte de regarder votre saison QUEEN! #byejuan pic.twitter.com/9PE7JwjRd2

Ensuite, dites simplement quelque chose de classe comme «Clare est une femme incroyable qui mérite de trouver l’amour et je lui souhaite le meilleur de son voyage.»

Non, vous ne le faites pas avec des commentaires comme celui-ci! Au revoir. Vos 10 secondes de gloire étaient terminées il y a longtemps

Ceci est l’éclairage au gaz manuel.

Tu as eu ton tour. Maintenant, c’est à elle.

Oh chut. Personne ne veut vous entendre.

L’éclairage au gaz est irréel pic.twitter.com/u6gem32sQy

J’attendais votre tweet jaloux 🤦🏽‍♀️ Sa saison va être la meilleure encore 👏🏼

Quittez le retour en arrière. Nous savons tous ce que vous vouliez dire, mais plus important encore, Claire l’a fait.

