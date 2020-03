Clare Crawley demande à de nouveaux hommes d’être soumis pour sa saison retardée de The Bachelorette

L’une des plus grandes critiques avec la prochaine saison de “La bachelorette” a été la disparité d’âge entre Clare Crawley et ses prétendants potentiels. À 38 ans (à deux jours de son 39e anniversaire), elle est déjà la plus vieille Bachelorette de l’histoire de la franchise, et pourtant la plupart des hommes révélés ont la vingtaine, avec seulement deux ans ou plus.

Cela est dû en grande partie à la coulée des hommes ayant eu lieu avant que les producteurs ne se soient fermement installés. Ils courtisaient apparemment l’ancien Bachelorette Hannah Brown assez dur, et comme elle est aussi dans la vingtaine, ce domaine aurait plus de sens.

Maintenant, il semble que Clare pourrait avoir une deuxième chance chez les prétendants avant sa deuxième chance d’amour. ET rapporte que la star de télé-réalité a essentiellement lancé un appel aux prétendants respectifs lors d’un événement Instagram Live mardi alors que l’émission est sur une pause de deux semaines (au moins).

“Je ne dis pas cela personnellement – mais j’ai l’impression que puisque nous avons une pause dans la série en ce moment, je ne pense pas qu’il soit trop tard pour soumettre des gens”, a déclaré Clare. “Alors, soumets-les, pourquoi pas? Quel est le pire qui puisse arriver?”

Warner Bros. n’a pas répondu à la demande de commentaire du point de vente, mais à tout le moins, cela ressemble peut-être à un vœu pieux de la part de Clare. S’il n’est pas possible de modifier son casting, cela ressemble certainement à ce qu’elle veut.

Honnêtement, pouvez-vous lui en vouloir? Les chances sont déjà incroyablement difficiles de trouver un amour durable sur le format de cette émission, mais la forcer à sortir avec des gens de dix ans ou plus jeunes qu’elle crée un tout nouveau niveau de défis. En tant que femme de 38 ans, établie dans son sens de soi et sa place dans la vie, elle est dans un endroit bien différent de la plupart des jeunes hommes dans la vingtaine.

Bien qu’elle ne suggérerait jamais publiquement qu’elle était déçue de son premier lot de prétendants potentiels, il est facile d’imaginer qu’elle espérait un groupe plus proche de son âge. C’est l’inconvénient de faire passer les hommes avant les femmes.

Nous félicitons la franchise d’avoir franchi cette étape énorme en ayant une Bachelorette plus âgée (relativement parlant), mais ils auraient dû faire leur diligence immédiatement et se rendre compte qu’ils devaient refondre cette saison une fois qu’ils se seraient installés sur Clare. Ils pourraient toujours inviter les gars de cette saison à revenir la prochaine fois qu’ils auront un jeune Bachelorette.

Avouons-le, ce sera probablement la prochaine fois. Et à moins que Hannah Brown et Tyler Cameron sceller l’accord après avoir prétendument mis en quarantaine ensemble, elle pourrait très bien redevenir le visage de la franchise.

Alors que Clare a dit qu’elle était ouverte à sortir avec quelqu’un de plus jeune, elle l’a également qualifié en disant: “Pas trop jeune.” Ses concurrents actuels ont entre 23 et 42 ans, avec une moyenne d’âge de 29 ans. Près d’une décennie est-elle “trop ​​jeune”?

Le tournage devait commencer vendredi, mais a été retardé d’au moins deux semaines en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19, et peut-être plus longtemps. En tant que tel, le téléphone de Clare lui a été retourné, déclenchant son retour sur Instagram. ET rapporte en outre que les gars ont également récupéré leurs téléphones et “ont apparemment été libérés par la production”, ouvrant peut-être le champ pour une refonte complète.

Comme s’il fallait des preuves supplémentaires de la position de Clare sur tout cela, elle a partagé mardi soir sur son Instagram Live une déclaration «d’urgence» de son amie (et ancienne candidate au «Bachelor») Michelle Money. Michelle a fait une longue diatribe seule IG Live où elle a plaidé Chris Harrison et les producteurs de Bachelor pour prendre un moment de réflexion sur le voyage de Clare et lancer des “hommes virils” principalement dans la trentaine (et pas moins de 29 ans) pour lui donner le meilleur coup d’amour.

«Les vrais amis se regardent toujours, toujours», a déclaré Clare sous-titrant sa part de la première partie de la diatribe de Michelle. Si ce n’est pas une approbation retentissante du message de Michelle qu’elle veut voir des hommes plus âgés dans sa distribution, nous ne savons pas ce que c’est. Alors pourquoi ne pas profiter du hiatus de la production pour réévaluer et faire plaisir à votre lead et améliorer ses chances de trouver l’amour?

Et ils n’ont pas à s’inquiéter, il y a encore beaucoup d’hommes magnifiques dans la trentaine et la quarantaine qui ont fière allure avec leurs chemises.

