Clare Crawley était-elle fiancée? Benoît Beauséjour-Savard enracine toujours son ex-fiancé après leur rupture

C’est officiel – Clare Crawley dirigera la saison 16 de la Bachelorette, et le fandom bourdonne d’excitation. La femme de 38 ans rompt la tradition, car elle ne vient pas de la saison actuelle de Peter Weber de The Bachelor. Mais elle est membre de la franchise depuis un certain temps. Et comme certains téléspectateurs l’ont remarqué depuis longtemps, la dernière fois que nous avons vu Crawley, elle s’est fiancée à Benoît Beauséjour-Savard lors de la réunion des Jeux d’hiver du baccalauréat. Alors pourquoi Crawley et Beauséjour-Savard se sont séparés? Il s’est passé beaucoup de choses depuis que le couple s’est réuni, mais Beauséjour-Savard semble toujours aussi favorable à son ex-fiancé.

Clare Crawley et Benoît Beauséjour-Savard se sont fiancés après leur rencontre sur «Les Jeux d’hiver du baccalauréat»

Benoît Beauséjour-Savard et Clare Crawley sur «Les Jeux d’hiver du baccalauréat» | Paul Hebert / Walt Disney Television via .

Après ses apparitions dans la saison de Juan Pablo Galavis de The Bachelor et les deux premières saisons de Bachelor in Paradise, Crawley a trouvé son chemin vers The Bachelor Winter Games en 2018. Une fois installée, la coiffeuse de Sacramento, en Californie, a rencontré Beauséjour-Savard de The Bachelorette Canada et Bachelor in Paradise Saison 5.

Bien sûr, Crawley et Beauséjour-Savard ont réussi. Néanmoins, il y avait un peu de mal au paradis. Crawley a également vu quelque chose dans Christian Rauch, le concurrent allemand. Ainsi, lorsque Beauséjour-Savard a avoué ses sentiments, elle a admis qu’elle voulait toujours explorer ses options. Beauséjour-Savard a ensuite quitté le spectacle.

Mais même ainsi, le couple s’est quand même réuni après le tournage de la série télé-réalité. Pendant les Jeux d’hiver du baccalauréat: World Tells All, Crawley a révélé qu’elle avait renoué avec Beauséjour-Savard à son retour à Sacramento. Puis, en parlant avec l’hôte Chris Harrison, le natif canadien a dit qu’il ne pouvait pas arrêter de penser à Crawley, notant à quel point il se souciait d’elle. Il n’a donc pas pu s’empêcher de tendre la main lorsqu’elle a quitté la série.

Pendant ce temps, Crawley a partagé les sentiments de Beauséjour-Savard et a exprimé combien elle l’aimait dans un discours en larmes. Et à la fin, Beauséjour-Savard s’est agenouillé et a proposé à Crawley.

“C’est écrasant, c’est fou”, a déclaré Crawley à People à propos de son engagement en février 2018. “Participer à ces émissions de baccalauréat est un risque énorme et vous ne savez pas le résultat. C’est effrayant, mais c’est un risque que vous devez prendre pour obtenir le bien à la fin. “

Pourquoi Clare Crawley et Benoît Beauséjour-Savard ont rompu et mis fin à leurs fiançailles

Malgré la proposition réconfortante lors de la réunion des Jeux d’hiver, Crawley et Beauséjour-Savard ont rompu et ont mis fin à leurs fiançailles en avril 2018. Sur leurs comptes Instagram respectifs, le couple Bachelor Nation a écrit une déclaration commune concernant leur séparation, laissant entendre qu’elle était amicale. Crawley et Beauséjour-Savard ont écrit:

Nous comprenons que beaucoup d’entre vous ont posé des questions sur [our] relation depuis le spectacle, et nous tenions à vous remercier tous pour l’amour et le respect que nous avons parcourus dans la vraie vie hors caméra. Nous comprenons cependant que l’engagement du public à la télévision change cela.

C’est le cœur lourd que nous avons mutuellement décidé de mettre fin à notre relation. Nous pensons le monde les uns des autres et nous espérions tous les deux que cela pourrait fonctionner. Je suis désolé que ce ne soit pas ce que vous voulez entendre, mais c’est notre vérité. Sachez simplement qu’il n’y a pas de sentiments négatifs ici, nous sommes simplement deux personnes qui croyaient en l’amour et étaient suffisamment ouvertes pour lui donner une chance.

Nous nous soucions toujours très profondément les uns des autres (c’est pourquoi aucune haine ou commentaire irrespectueux ne sera toléré à l’égard de l’autre.) Veuillez également respecter notre vie privée, car avec la fin de toute relation, ce n’est jamais facile. Merci pour votre compréhension et votre amour pendant que nous partageons notre vulnérabilité avec le monde.

Benoît Beauséjour-Savard montre son soutien à Clare Crawley en tant que «The Bachelorette»

Maintenant, quelques années après la fin de leur engagement, il semble que Crawley et Beauséjour-Savard soient toujours en bons termes. Dans une entrevue avec Life & Style Magazine après l’annonce de la Bachelorette de Crawley le 2 mars, Beauséjour-Savard a confirmé qu’elle avait maintenu une amitié bien après la rupture.

“Elle a toujours été très gentille avec moi, même après la rupture”, a-t-il déclaré. «Nous avons parlé régulièrement et nous nous soucions toujours beaucoup les uns des autres.»

Pendant ce temps, Beauséjour-Savard a déclaré son soutien à Crawley en tant que prochaine bachelorette.

«Je suis heureuse qu’elle ait eu cette chance de trouver l’amour parce que nous avons tous deux confiance en ce processus. Tout ce que je veux pour elle, c’est d’être heureuse parce qu’elle mérite le meilleur », a-t-il déclaré. «Elle sera la meilleure personne pour appeler ses hommes s’ils ne sont pas là pour elle. Je suis sûr qu’elle trouvera son âme sœur. Elle sera la meilleure célibataire, je peux vous le dire. »

Les fiançailles de Crawley avec Beauséjour-Savard ont peut-être été de courte durée après les Jeux d’hiver du baccalauréat, mais il ne semble pas y avoir de mauvais sang alors que la nouvelle bachelorette avance pour la retrouver pour toujours. Maintenant, les fans de Bachelor Nation doivent attendre de voir comment se déroule l’aventure de Crawley lorsque The Bachelorette Saison 16 sera diffusée le lundi 18 mai. Restez à l’écoute.

Lire la suite: Les producteurs de «The Bachelor» ont finalement réalisé qui était le «démographique le plus recherché» – et ont choisi «The Bachelorette» Clare Crawley en conséquence