Clare Crawley met Juan Pablo Galavis à sa place sur Twitter et les fans sont tellement prêts à regarder sa saison

Clare Crawley de la Bachelorette ne joue pas à des jeux – et certainement pas avec son ex, Juan Pablo Galavis, sur Twitter. L’ancien célibataire s’est récemment moqué du casting de Crawley sur la série de télé-réalité ABC. Cependant, la coiffeuse de Sacramento a riposté, rappelant aux fans de Bachelor Nation la force de Crawley lors de sa rupture avec Galavis il y a tant de lunes.

«Clare Crawley de la Bachelorette répond à Juan Pablo Galavis sur Twitter

Juan Pablo Galavis et Clare Crawley dans «The Bachelor» | Rick Rowell / Walt Disney Television via .

Le 2 mars, Crawley a été annoncé comme le responsable de la Bachelorette 2020. Puis quelques jours après l’annonce de la nouvelle, Galavis a offert des mots de soutien à son ex.

“Pour CEUX qui me posent des questions sur @Clare_Crawley en tant que NOUVELLE Bachelorette, je pense qu’elle est PARFAITE pour cela”, a-t-il écrit sur Twitter. “Elle MÉRITE L’AMOUR inconditionnel et une famille.”

Après le tweet, les fans ont pensé que ce serait le dernier Galavis à lancer la saison de Crawley. Mais ce n’était pas le cas. Le 14 mars, le célibataire de 38 ans semblait faire une déclaration sarcastique sur l’âge des candidats de Crawley.

“Je viens de SAW les GUYS pour la saison de Bachelorette @Clare_Crawley et ça va être intéressant de la voir se faire frapper par des enfants à 20 ans”, a tweeté Galavis. “Je pense que cela POURRAIT être la 3ème SAISON que je vais regarder.”

Et pourtant, vous êtes ici, plus de 99% d’entre eux et ne peuvent toujours pas pratiquer la compassion et la gentillesse…

– Clare Crawley (@Clare_Crawley) 14 mars 2020

Pendant ce temps, un fan a commenté: “Je savais que vous auriez une sorte de petite réponse jalouse à cela.” Galavis a alors répondu: «Jaloux? Je le vois simplement FASCINANT. »

Enfin, Crawley est entré dans le fil, appelant Galavis pour ses remarques. “Et pourtant, vous êtes ici, plus de 99% d’entre eux et ne peuvent toujours pas pratiquer la compassion et la gentillesse”, écrit-elle.

Puis en réponse, Galavis a clarifié son tweet, notant qu’il n’essayait pas de se moquer de Crawley et ne signifiait aucun mal. “Hé, tout ce que je veux, c’est que vous trouviez l’amour, vous le prenez mal, Clare”, a écrit Galavis.

Crawley n’a pas encore répondu. Mais peu importe, les fans de Bachelor Nation se rallient derrière la nouvelle bachelorette. Et même l’hôte de la franchise, Chris Harrison, est venu à sa défense.

“Et c’est pourquoi elle est notre #Bachelorette”, a écrit Harrison, faisant référence au tweet de Crawley. “Elle joue aux échecs pendant que les autres jouent aux dames.”

Comment «The Bachelorette’s Clare Crawley et Juan Pablo Galavis ont-ils rompu avec« The Bachelor »?

Il semble donc que Crawley et Galavis ne soient pas amis après leur rupture dans The Bachelor Season 18. Mais vu comment le couple a mis fin aux choses dans la série de téléréalité, ce n’est pas exactement une surprise.

Après une saison difficile et un commentaire grossier hors caméra dans la finale, Galavis a aveuglé Crawley et l’a jetée lors de la cérémonie de la rose finale. Mais à sa sortie, la bachelorette a livré l’un des moments les plus mémorables de l’histoire de la franchise.

“J’ai perdu le respect pour vous”, a déclaré Crawley à Galavis. “Parce que je vais vous dire ce que … je pensais que je savais quel genre d’homme vous étiez. Ce que vous m’avez fait vivre, je ne voudrais jamais que mes enfants aient un père comme vous. »

Puis dans une interview avec People le 3 mars, Crawley a révélé ce qu’elle avait retiré de son temps sur The Bachelor. L’homme de 38 ans a déclaré:

Je me sentais tellement reconnaissante pour mon évolution de ce qui s’est passé sur mon chemin sur The Bachelor. À la fin de ma saison, ce fut la plus grande bénédiction de ma vie. Je me suis défendu d’une manière que je n’avais jamais faite dans aucune relation auparavant, ni même dans la vie. Pouvoir ressentir cette force en moi changeait la vie. C’était énorme.

Maintenant, l’interaction de Crawley avec Galavis sur Twitter montre qu’elle a toujours la même force qu’elle commence son propre voyage sur The Bachelorette. Et franchement, nous sommes prêts à le voir. Malheureusement, tout le monde devra tenir un peu plus longtemps car The Bachelorette Season 16 a été reportée en raison de l’épidémie de coronavirus (COVID-19). Mais j’espère que nous pourrons assister à Crawley découvrir l’amour qu’elle mérite vraiment – quand cela peut être.

