Clare Crawley réagit au report de la saison de Bachelorette en raison des craintes du coronavirus

Saison 16 de “La bachelorette” peut être reporté à COVID-19, mais star Clare Crawley semble optimiste qu’elle retrouvera l’amour – même si elle doit attendre encore un peu.

Vendredi, Crawley, qui, à 38 ans, est la plus ancienne piste de l’histoire de ce spectacle, s’est rendue sur Instagram pour réagir à la nouvelle que la production de sa saison de la série de téléréalité ABC a été retardée.

“Eh bien bonjour! Parlez de la saison la plus dramatique jamais!” le coiffeur de Sacramento sous-titré une photo d’elle avec l’hôte Chris Harrison. “Sérieusement, la santé de tout le monde est la priorité la plus importante en ce moment, et comme vous l’avez sûrement entendu, nous appuyons pour l’instant sur le tournage de The Bachelorette. 🌹”

“Nous le prenons jour après jour et même heure par heure car c’est tellement imprévisible”, a-t-elle poursuivi. “Tout ce que je sais avec certitude, c’est que mon cœur est si plein de tout l’amour et du soutien jusqu’à présent, et je suis toujours aussi excité que mon voyage commence! J’ai attendu 38 ans pour ces moments, ce qui est un peu plus long, non ! 😉❤️xoxo “

Harrison a également parlé du retard de production de l’émission et a expliqué une partie du processus de réflexion derrière la décision difficile.

L’hôte, 48 ans, a d’abord confirmé la nouvelle. “Bonjour, Bachelor Nation. C’est avec le cœur lourd que je viens à vous ce soir, car en ce moment, à cette minute même, je devrais me tenir sur une allée très mouillée avec une femme très excitée, prête à changer des vies”, Harrison a commencé dans une vidéo Instagram. “Mais en fait, des vies ont changé, parce que je suis ici pour confirmer, ce que vous savez probablement déjà, et que la production de The Bachelorette a été reportée de deux semaines au moins.”

Harrison a déclaré qu’après deux semaines, ils “réévalueront où nous en sommes dans le monde” et “détermineront si nous pouvons aller de l’avant”.

“J’ai été consulté à ce sujet”, a-t-il poursuivi. “Ce n’était pas seulement la bonne chose à faire, c’était la seule chose à faire. Mais cela ne signifie pas que cette décision n’a pas été difficile à prendre, car cela affectera beaucoup de gens. Comme c’est le cas pour tout le monde autour de la globe, l’effet d’entraînement est énorme – avant tout, pour ma famille de célibataires, l’équipe. Il y a des centaines, des centaines de personnes, de l’audio à la caméra, des producteurs, des AD [assistant directors], département d’art, cheveux, garde-robe, chauffeur, sécurité, restauration, vous l’appelez. C’est énorme. Des emplois seront perdus, des chèques de paie seront perdus, et il n’y a tout simplement aucun moyen d’éviter cela, et cela n’évite pas le fait que c’était toujours la bonne chose à faire et la seule chose à faire. “

Après avoir remercié ces hommes qui avaient “abandonné du temps dans leur vie pour se lancer dans cette aventure”, Harrison s’est adressé à Crawley. “Pour mon amie Clare, tu es toujours ma Bachelorette et j’espère que nous aurons toujours l’occasion de t’aider à trouver l’amour et à faire son travail.”

La star de ABC a ensuite parlé de COVID-19, qui est maintenant une pandémie mondiale, et a exhorté les fans à rester “vigilants” et à pratiquer une hygiène sûre et une distanciation sociale.

“Donc, je veux juste dire, Bachelor Nation, je suis avec vous”, a déclaré Harrison. “Il y aura un temps encore, où nous rirons tous de choses insignifiantes – de trouver l’amour, du drame. Cela aussi passera. Mais en attendant, soyons tous intelligents, soyons tous vigilants, soyons tous attentifs et aimer de toutes les manières possibles. “

“D’abord et avant tout, c’est se laver les mains, être intelligent, prendre des distances sociales, ne pas aller dans des restaurants et des bars bondés, autant que cela va nuire à tout le monde dans notre société”, a-t-il conclu. “Nous devons prendre ces mesures supplémentaires et abattre cette chose. Plus vite nous le ferons, plus vite nous serons tous de retour à des choses folles comme les cérémonies de rose et les bains à remous et toutes les grandes choses qui vont avec. Dieu vous bénisse tous, Je serai avec vous à chaque étape et j’espère vous voir bientôt. “

Selon TMZ, le tournage des saisons de Crawley devait commencer vendredi et ils espéraient recommencer dimanche. Cependant, Warner Bros. Television – qui produit “The Bachelorette” et d’autres émissions en “Le célibataire” franchise pour ABC – a publié un communiqué vendredi annonçant qu’ils seraient suspension de la production sur plus de 70 spectacles en raison de craintes de coronavirus.

Plus tôt ce mois-ci, ABC a annoncé que Crawley, qui a terminé deuxième de la saison de Juan Pablo Galavis en 2014, sera la nouvelle Bachelorette. À 38 ans, elle est la plus ancienne dirigeante de “The Bachelor” et “The Bachelorette” de tous les temps, et dit qu’avec l’âge, “plus j’apprends et je sais ce que je veux – et je sais ce pour quoi je ne me contenterai pas”.

Ce sera la cinquième fois de Crawley sur une propriété “Bachelor”. En plus de sa saison avec Juan Pablo, elle est apparue sur les deux premières saisons de “Baccalauréat au paradis” et a participé au “Bachelor Winter Games.”

La saison 16 de “The Bachelorette” est prévue pour la première le 18 mai, mais on ne sait pas si le retard de production aura un impact sur la première.

