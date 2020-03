Claudia Schiffer a engagé des agents de sécurité pour ses sous-vêtements

2020-03-31 07:30:06

Claudia Schiffer a révélé qu’à l’apogée de sa carrière sur le podium, elle devait employer un gardien de sécurité juste pour ses soutiens-gorge et sa culotte.

Claudia Schiffer devait engager un agent de sécurité pour ses sous-vêtements.

La mannequin allemande de 49 ans a révélé qu’elle avait besoin de protection pour ses petits parce que lorsqu’elle était sur le podium, elle était revenue pour trouver ses vêtements manquants.

Elle a déclaré au numéro de mai du magazine ELLE UK – dont elle est la vedette – que: “Quand j’étais sur la piste, je revenais et constamment mes sous-vêtements disparaissaient – mon soutien-gorge, ma culotte … disparu ! ”

La beauté blonde a été l’un des premiers mannequins dans les années 1990 à connaître un succès majeur, aux côtés du reste du groupe surnommé les «Big Six»; Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista et Tatjana Patitz.

Et elle a rappelé comment les gens allaient très loin pour obtenir des photos d’eux.

Elle a ajouté: “C’était fou … comme être comme une rock star.

“Vous ne pourriez pas accéder à votre voiture à moins qu’un chemin ne soit tracé pour vous.

“Les gens faisaient des trous dans les tentes de mode et essayaient de nous prendre en photo.” Nous avions la sécurité à chaque défilé de mode. ”

Claudia – qui aura 50 ans en août – n’a aucun scrupule à vieillir et a insisté sur le fait que c’était la bonne chose à faire pour “remettre” le “beau” bâton à la “prochaine génération”, et a ajouté qu’elle allait vieillir naturellement.

Elle a dit: “J’ai eu beaucoup de merveilleux compliments de mon temps.

“Mais ensuite, vous passez à l’étape suivante et vous passez à autre chose.

“Vous n’avez pas besoin d’être appelé [beautiful] toute votre vie.

“C’est un bon souvenir, mais la génération suivante commence et vous cédez.” Pour moi, c’est une chose naturelle à faire … à remettre, à ne pas être envieux ou jaloux.

“En fait, je ne peux penser à rien de pire en ce moment que si vous disiez: ‘Il y a une pilule magique et ça va vous faire paraître 20 de nouveau.”

Pendant ce temps, Claudia a révélé que son plus grand regret n’était pas d’être dans le clip de George Michael de 1995 pour ‘Freedom’, avec ses collègues mannequins.

Elle a déclaré à la publication: “Oh, la vidéo de George Michael à laquelle tout le monde a participé … Je travaillais avec beaucoup de marques haut de gamme à ce moment-là et je pensais juste que cela ne correspond pas à la stratégie actuelle.

“Il [missing the opportunity to be in the video] était stupide. ”

Le numéro de mai d’ELLE UK est en vente à partir du 02 avril 2020

Mots clés: Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell, George Michael

Retour au flux

.