Claudia Schiffer est extrêmement «timide»

Claudia Schiffer se décrirait comme extrêmement “timide”, malgré des années d’expérience en modélisation.

Le mannequin est peut-être connu pour apparaître sur un certain nombre de couvertures de magazines et sur la piste, mais elle admet que ses nerfs ont eu raison de la plupart du temps, alors qu’elle avait du mal à parler au cinéaste Luc Besson et à la star de “ Retour vers le futur ” Michael. J Fox.

Elle a dit: “Je me souviens d’un jour assis à côté de Luc Besson dans un vol en première classe. J’ai adoré tous ses films mais tout ce que je pensais c’était: Oh non! Ma timidité s’est déclenchée et j’ai pensé, je vais juste faire semblant dormir tout le temps, donc je n’ai pas à lui parler.

“Et puis il y avait Michael J Fox. Je pensais qu’il était incroyable. Je suis tombé sur lui quelque part et je ne pouvais même pas dire bonjour. Il m’a demandé de travailler avec lui sur une série télévisée, mais j’ai dit non. C’était trop ! ”

Et Claudia admet également qu’elle est toujours très nerveuse sur un podium.

Elle a raconté au nouveau numéro du magazine ELLE: “Les nerfs avant un défilé pouvaient parfois être intenses. Je les appréciais quand ils étaient finis et nous fêtions tous, mais avant je ne les appréciais pas. Et pour y arriver, je devais littéralement me convaincre d’aller à chacun. Ce fut une courbe d’apprentissage très rapide. Soudain, j’ai été jeté dans ce monde … J’ai juste pensé: Fermez les yeux et sautez. ”

Pendant ce temps, la beauté de 49 ans a précédemment admis que le mannequinat est devenu “beaucoup plus civilisé” au fil des ans.

Elle a partagé: “La mode a toujours été ma vie et je n’ai jamais imaginé faire quoi que ce soit qui n’implique pas la mode. Le mannequinat est beaucoup plus civilisé maintenant.

“Avant, nous travaillions jusqu’à quatre heures du matin, puis nous étions dans un avion à sept heures. Maintenant, les modèles sont également plus soignés en ce qui concerne leur santé mentale et physique. Ils ressentent beaucoup de pression car ils doivent tout documenter. Mais cela signifie également que vous avez une relation plus étroite avec vos fans. “

