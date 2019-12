Clôturez la décennie avec les meilleurs films des Fêtes des 10 dernières années

À la fin des années 2010, il est difficile de ne pas se sentir un peu nostalgique. Il y a eu beaucoup de sorties théâtrales incroyables au cours des dix dernières années, allant de films Marvel à gros budget à des tubes indépendants surprenants comme Moonlight, oscarisé.

Première «Un mauvais Noël pour les mamans» | Rich Fury / .

Cependant, ce n’a pas été le meilleur moment pour les films de Noël, surtout en ce qui concerne le début de la décennie. En fait, chaque entrée de cette liste date des cinq dernières années. Quoi qu'il en soit, voici un aperçu des quatre meilleurs films de vacances des années 2010.

«Krampus» (2015)

Tout d'abord, si le titre n'est pas clair, c'est un film d'horreur. Les films d'horreur de Noël sont une tradition depuis des décennies, mais ils ne frappent pas toujours correctement. Ce qui distingue Krampus, c'est que – comme la plupart des meilleurs films d'horreur – il est basé sur la tradition réelle.

Ainsi, l'histoire racontée dans le film sur un esprit démoniaque allemand remontant à l'Antiquité est une véritable légende, la rendant encore plus effrayante. Ajoutez de grandes performances d'Adam Scott, Toni Collette, et plus encore, et vous avez un film amusant, mais vraiment effrayant à regarder au coin du feu.

«La nuit avant» (2015)

Oui, c'est une comédie de Noël avec une touche romantique. Mais nous ne l'appellerions pas exactement une rom-com, car la plupart des films de l'esprit de Seth Rogen et de son partenaire d'écriture de longue date, Evan Goldberg, ont tendance à être plus humoristiques que doux. Pourtant, il y a un ton réconfortant au centre de tout cela.

Rogen, comme d'habitude, est également la vedette, aux côtés de Joseph Gordon-Levitt et Anthony Mackie en tant que trois amis qui passent chaque veille de Noël dans leur ville natale de New York en se détournant complètement du visage. Le film présente certains des visages habituels de ce genre de comédies, ainsi que quelques surprises. Non, ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est généralement un bon moment.

«Carol» (2015)

Non, nous ne voulions pas inclure ici un autre film de 2015. Mais Carol est indéniable. Ce n’est pas seulement l’un des meilleurs films de Noël de la dernière décennie, mais l’une des meilleures périodes cinématographiques. C'était une saison de récompenses chérie, même si elle n'a pas réussi à gagner à l'une des grandes cérémonies.

Cette romance dramatique a été longue à venir, car sa romance centrale entre deux femmes a rendu difficile l'obtention de financement .. Nous ne voulons rien gâcher pour vous, car si vous ne l'avez pas vu, c'est le genre de film vous voulez aller en sachant très peu. Mais il suffit de dire qu'il y a une raison pour laquelle il est devenu un favori universel.

«Un mauvais Noël pour les mamans» (2017)

Bad Moms était une comédie sérieusement divertissante avec Mila Kunis, Kristen Bell et Kathryn Hahn. Les trois femmes ont montré que les mères typiques que vous voyez dans les comédies n'ont pas besoin d'être les femmes au foyer parfaites qui réprimandent leurs maris – elles peuvent (choquant!) Être des individus imparfaits faisant juste de leur mieux, et c'est toujours drôle.

Compte tenu du succès au box-office du premier, le studio n'a pas tardé à se retourner et à produire une suite. Un Noël de Bad Moms était, comme son prédécesseur, très divertissant, mais certainement pas au même degré. Pourtant, cela se passe clairement assez bien, car il y a une autre suite dans le développement.

Finalistes: Un Noël très Murray (2015), Office Christmas Party (2016) et Last Christmas (2019)