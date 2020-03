«Clueless» et trois autres grands succès de 1995 reviennent au cinéma pour célébrer leur 25e anniversaire

Fans désemparés, votre heure est venue.

Avec des centaines de films sortis en salles chaque année, il est choquant de voir combien de ces sorties restent perdues dans le temps. Seuls quelques privilégiés parviennent à résister à l’épreuve du temps, encourageant les fans pendant des décennies par la suite. Encore moins de films restent des pierres de touche de la culture pop, avec des répliques et des scènes que les gens font régulièrement référence.

Dans la culture nostalgique d’aujourd’hui, tout ce qui est ancien est à nouveau nouveau. D’innombrables histoires sont racontées et revues, à des degrés divers de succès. Et les studios derrière certains de ces classiques mentionnés ci-dessus tirent parti de leur pertinence continue à travers des versions anniversaire. En particulier, 2020 sera une excellente année pour les fans de films sortis en 1995.

Stacey Dash et Alicia Silverstone dans «Clueless» | CBS via .

“Clueless” revient dans les salles

Tout au long de 2020, Fathom Events a plusieurs des plus grands films de 1995 en direction de certains théâtres. Mais récemment, la société a ajouté un nouveau film à la programmation: Clueless.

La comédie pour adolescents de 1995 de l’écrivain / réalisatrice Amy Heckerling a été l’un des plus grands succès de l’année. Avec un casting d’inconnues virtuelles dirigé par Alicia Silverstone, personne n’a vu venir le phénomène de Clueless. Mais cela a certainement perduré. Le film est toujours l’une des comédies pour adolescents les plus populaires de tous les temps. En fait, il est souvent cité comme l’une des meilleures comédies des années 90 en général.

L’héritage de Clueless s’est perpétué depuis sa sortie. Le film – vaguement basé sur Emma de Jane Austen – a conduit à une série télévisée, une comédie musicale sur scène et divers autres médias. CBS a une nouvelle série dramatique en préparation, et Paramount a annoncé un remake, une notion blasphématoire pour les fans de longue date. Au moins les puristes Clueless peuvent voir le film dans certaines salles les 3, 4 et 6 mai.

D’autres films de 1995 reviennent aussi

Mais la comédie de Heckerling n’est pas la seule sortie de 1995 sur la liste des événements de Fathom. La société dépose également Braveheart, lauréat du prix du meilleur film, pour une course de deux nuits dans certains théâtres. L’épopée historique – réalisée et mise en vedette par Mel Gibson – revient sur grand écran les 22 et 23 mars.

Pendant ce temps, un autre candidat aux Oscars emboîte le pas quelques semaines plus tard. Apollo 13 du réalisateur Ron Howard arrive les 5, 6 et 8 avril. L’histoire réelle du lancement du vaisseau spatial titulaire de 1970 met en vedette Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton et Ed Harris. Avec un total national de 172 millions de dollars, Apollo 13 était le deuxième film le plus rentable de l’année après Batman Forever.

Enfin, Babe – la comédie dramatique primée aux Oscars du réalisateur Chris Noonan sur un cochon précoce – sortira les 9 et 12 août.

Fathom Events célèbre d’autres anniversaires

Étant donné que Clueless n’a été annoncé que récemment, Fathom Events pourrait très bien ajouter des versions plus classiques au calendrier. Après tout, il reste encore beaucoup de 2020 à couvrir. Mais même si la société ne sécurise pas les goûts de Die Hard avec une vengeance, GoldenEye, Casper ou Crimson Tide, les cinéphiles ont encore beaucoup d’options.

Par exemple, Gladiator célèbre son 20e anniversaire avec trois nuits en avril. Airplane !, The Shining et The Blues Brothers célèbrent leur 40e anniversaire avec Fathom Events en mai et juin. Et Ghost fête ses 30 ans avec une course de deux nuits en juillet. Même l’immortel Psycho d’Alfred Hitchcock se rendra au cinéma en octobre dans le cadre de son 60e anniversaire.

Vraiment, Fathom Events a déjà beaucoup à offrir aux cinéphiles. Nous garderons un œil sur les nouveautés de cette année. Mais pour le moment, nous parions qu’une génération entière de fans est prête à voir Clueless sur grand écran pour la première fois depuis des lustres. Ou, peut-être, pour la première fois. Comme si.