Coachella sera reportée en raison d’un coronavirus

2020-03-11 01:30:05

Le Coachella Valley Music and Arts Festival a été reporté d’avril à octobre au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Le festival de musique et d’arts de Coachella Valley a été reporté à octobre au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Le festival de musique emblématique devait avoir lieu du 10 au 12 avril et du 17 au 19 avril, mais il est maintenant reporté à octobre en raison des craintes de propagation de la grippe.

Dans un communiqué, ils ont déclaré: “Sous la direction du comté de Riverside et des autorités sanitaires locales, nous devons malheureusement confirmer le rééchelonnement de Coachella et de Stagecoach en raison des préoccupations liées à COVID-19. Bien que cette décision intervienne à un moment d’incertitude universelle, nous prendre très au sérieux la sécurité et la santé de nos clients, du personnel et de la communauté. Nous exhortons tout le monde à suivre les directives et les protocoles mis en place par les responsables de la santé publique. Coachella aura désormais lieu les 9, 10 et 11 octobre et les 16, 17 et 18 octobre , 2020. Stagecoach aura lieu les 23, 24 et 25 octobre 2020. Tous les achats pour les dates d’avril seront honorés pour les dates d’octobre reprogrammées. Les acheteurs seront informés d’ici le vendredi 13 mars de la façon d’obtenir un remboursement s’ils sont merci de votre soutien continu et nous avons hâte de vous voir dans le désert cet automne. ”

Pour les dates d’avril, Travis Scott, Rage Against the Machine et Frank Ocean devaient faire la une de l’événement, qui a lieu chaque année à l’Empire Polo Club à Indio, en Californie.

Rage devait faire la une des journaux vendredi 10 et 17, avec Calvin Harris, Big Sean, Lewis Capaldi, Charli XCX et Rex Orange County également à l’affiche ces jours-là. Travis a été nommé acteur principal les deux samedis 11 et 18 avril, après que Disclosure, Thom Yorke, Danny Elfman, Black Coffee, Carly Rae Jepsen, Hot Chip et 21 Savage se soient tous produits pendant que Frank allait pour clôturer les premier et deuxième week-ends du festival les dimanche 12 et 19 avril.

Mots clés: Travis Scott, Rage contre la machine, Frank Ocean

Retour au flux

.