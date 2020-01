«Cochon d’Inde humain» Chris Hemsworth

2020-01-18 11:00:05

Chris Hemsworth deviendra un «cobaye humain» pour la science dans la nouvelle série de documents de santé «Limitless» de National Geographic.

L’acteur de 36 ans apparaîtra dans la nouvelle série de documents de santé du National Geographic “ Limitless ”, où il devra relever une série de défis visant à explorer différentes façons dont les humains peuvent vivre plus longtemps.

Chris a déclaré: “Fondamentalement, j’étais en quelque sorte convaincu de me porter volontaire en tant que cobaye humain et de supporter une série de défis mentaux et physiques à travers le monde, le tout pour le bien de la science. Nous espérons faire la lumière sur de nouvelles idées et science émergente visant à prolonger une durée de vie saine. La production commence bientôt, alors je vous souhaite bonne chance. ”

Le National Geographic a ajouté que Chris “rencontrera des scientifiques de premier plan en matière de longévité qui croient que la clé pour rester jeune réside dans l’élimination et l’inversion des ravages du temps avant qu’ils ne s’installent, et qu’il apprenne les secrets de surhumains qui démontrent l’étendue époustouflante du potentiel humain. ”

Darren Aronofsky et Jane Root – qui ont déjà travaillé ensemble sur “One Strange Rock” de National Geographic produiront l’émission, avec Darren disant: “” Limitless “a le potentiel d’améliorer la vie des gens de manière simple et percutante, et nous aimons Chris” enthousiasme d’être notre guide. J’ai hâte de revoir avec Nat Geo, Jane et nos amis de “One Strange Rock” dans cette prochaine aventure. ”

Dans chaque épisode, Chris relèvera un défi physique et mental différent et expérimentera une nouvelle technique – y compris la régénération des dommages, le choc corporel et la suralimentation de la mémoire – pour prolonger la vie humaine.

Mots clés: Chris Hemsworth

