Coco Austin nourrit sa fille “ pour le confort ”

Coco Austin allaite sa fille de quatre ans «pour le confort» et dit que le processus a été utile pendant la crise actuelle des coronavirus, car il semble que le monde «touche à sa fin».

Coco Austin allaite sa fille de quatre ans “pour le confort”.

La star de “ Ice and Coco ” allaite toujours sa fille Chanel et s’est rendue sur Instagram pour parler de sa décision de continuer à allaiter, car elle dit que le processus est une source de réconfort pour sa fille, en particulier au milieu de la crise actuelle des coronavirus, qui Coco a décrit le sentiment que le monde “touche à sa fin”.

Dans une mise à jour sur Instagram, la beauté de 40 ans a écrit: “A une époque où le monde a envie de s’achever … aspire autant d’amour que possible!

“Je sais que les mamans apprécieront cette photo! J’ai reçu beaucoup d’accessoires dans la communauté de l’allaitement maternel et je reçois des tonnes de courriels de femmes / mamans qui m’apprécient m’apportant de la lumière sur le sujet .. J’écris un blog pour bébé sur mon voyage avec Chanel et bientôt j’écrirai ce que c’est que de continuer le temps de boob avec un enfant de 4 ans .. Je reçois des tonnes et des tonnes de demandes qui veulent que j’en parle! (sic) ”

Coco a insisté sur le fait que Chanel mange de la “vraie nourriture” et ne tire pas tous ses nutriments du lait maternel, mais des infirmières pour l’aider à se détendre.

Elle a ajouté: “À ce stade de l’allaitement, c’est juste pour le confort et croyez-moi, la fille aime la viande, donc ce n’est pas comme si elle ne mangeait pas de la vraie nourriture … Merci à tous ceux qui comprennent mon point de vue .. je vois que la plupart d’entre vous sont si désireux à côté de moi et moi aussi je vous enracine dans votre voyage .. Nous les mamans sommes connectées (sic) ”

Pendant ce temps, Coco avait précédemment déclaré qu’elle serait “tellement triste” quand elle devra arrêter d’allaiter, car elle aime le lien “spécial” qu’elle a avec sa fille.

Écrivant sur les réseaux sociaux l’année dernière, elle a déclaré: “Une mère qui appelle … Je suis tellement bénie d’avoir cette expérience incroyable dans ce truc appelé Nursing ..

“J’ai eu du mal à allaiter la 1ère semaine de la naissance de Chanel, j’ai failli abandonner mais ma famille m’a dit de suspendre encore une semaine.

“Ils m’ont dit que je ne veux pas rater ce moment spécial que vous avez avec votre enfant … en ce qui concerne la santé et les liens … j’ai accroché là-dedans et maintenant près de 4 ans plus tard, Chanel veut toujours les seins …

“C’est plus une chose de confort maintenant et bien sûr, elle mange régulièrement, mais la sieste et la nuit sont notre heure et j’ai de la chance qu’elle ne l’ait pas encore grandi parce que quand ce moment arrivera, je serai tellement triste … meilleur sentiment et TOUTES les mères que l’infirmière connaît .. (sic) “

