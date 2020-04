Cole Sprouse revient sur Rumors and Slander Online

“Riverdale” étoile Cole Sprouse vient de viser certains de ses soi-disant «fans», après avoir prétendu être victime de «rumeurs et calomnies» en ligne.

Alors que l’acteur et costar Lili Reinhart se fréquentent de temps en temps depuis des années, ses commentaires viennent au milieu de spéculations selon lesquelles ils pourraient se diviser à nouveau. Il a également été lié à Kaia Gerber – cependant, à ce moment, personne impliqué n’a directement répondu à aucune des rumeurs de relation.

Cole, cependant, est parti sur son histoire Instagram dimanche soir, s’adressant à tous ceux qui ont dit quoi que ce soit sur sa vie amoureuse.

“Je tolère beaucoup de rumeurs et de calomnies de la part de personnes qui prétendent être mes fans en ligne. “Mais attaquer mes amis, accusations sans fondement, fuite de mon adresse et menaces de mort sont autant de qualités de folie et de fanatisme.”

“Choisissez l’humanité, arrêtez d’être [clown emoji],” il a continué.

“Lorsque je suis entré dans une relation publique pour la première fois, ce fut l’une des conséquences prévisibles”, écrit-il dans une deuxième note. “Et même si je n’ai vraiment jamais eu l’intention de céder une partie de ma vie privée à la horde vorace, il est clair que ma retenue dans leur mise à jour leur a permis de pousser leur propre agenda dans mes habitudes et mon style de vie.”

À ses ennemis, il a également écrit: “Donc, en conclusion, s’il vous plaît, mangez mon délicieux cul dodu. (Me faisant publier une putain d’histoire de la police blanche Ista comme une mère de trois enfants divorcée deux fois)”.

Les messages viennent également après que “Riverdale” a vraiment bouleversé les choses pour sa relation à la caméra avec Reinhart. Bien que les deux aient été un couple dans la série, surnommé Bughead, Betty a exploré son attirance pour Archie dans les derniers épisodes. Dire qu’un certain sous-ensemble du fandom a été bouleversé serait un euphémisme.

Lili s’est adressée à certains de ces bavardages sur Twitter, écrivant: “l’amour est en désordre, l’amour est source de confusion … les tensions sont fortes.” Elle a ajouté: “Un peu de matière à réflexion – Vous n’êtes pas obligé d’accepter ou de soutenir les choix de Betty, mais c’est une jeune fille. Et elle se débrouille, comme tout le monde dans le monde. Et parfois, les gens font de mauvaises choses. #Riverdale . “

“Riverdale” est diffusé le mercredi sur The CW.