Cole Sprouse taquine son frère Dylan à propos du baiser de Selena Gomez

Cole Sprouse a taquiné son frère Dylan Sprouse à propos de son baiser à l’écran avec Selena Gomez en 2006.

Cole Sprouse a taquiné son frère Dylan Sprouse après que Selena Gomez ait décrit son baiser comme “l’un des pires jours” de sa vie.

La beauté de 27 ans et Dylan, 27 ans, se sont verrouillés les lèvres lors de l’émission de Disney «The Suite Life of Zack & Cody» en 2006 – mais Selena a récemment avoué qu’elle était en fait attirée par Cole, disant qu’elle pensait qu’ils «seraient ensemble un journée”.

En réponse, Cole a plaisanté sur Instagram: “@dylansprouse, je peux dire en toute sécurité que je n’ai jamais eu une fille dire cela à mon sujet (sic)”

Selena a à l’origine fait sa réclamation lors d’un épisode de «The Kelly Clarkson Show».

À propos de Cole, elle a déclaré: “J’étais obsédée par ce spectacle, et je pensais que nous allions être ensemble un jour.”

Cependant, la star en tête du classement a finalement été invitée à verrouiller les lèvres avec Dylan, plutôt qu’avec son frère.

Elle a rappelé: “C’était mon premier baiser – devant la caméra! Ce fut l’un des pires jours de ma vie.”

Selena a également évoqué leur baiser en 2009, admettant qu’elle avait fini par manquer “la moitié de sa lèvre”.

Elle a partagé: “En fait, je me suis penché pour l’embrasser et j’ai eu les yeux fermés un peu trop tôt et j’ai fini par manquer comme la moitié de sa lèvre.

“Donc ça a fini par être le baiser le plus gênant du monde. Mais j’avais 12 ans donc c’était OK et c’était bon. Et Dieu merci, c’est un gars tellement génial.”

Dylan – qui sort maintenant avec la mannequin Barbara Palvin – a également rappelé son amour avec Selena, décrivant leur baiser comme “intéressant”.

Il a déclaré en 2018: “Il y a beaucoup d’histoires de premier baiser tristes et déprimantes.

“J’étais un garçon potelé et je n’ai pas réussi avec les femmes depuis longtemps. Je pense que mon premier baiser a été sur un plateau. Et je pense que ça aurait pu être avec Selena Gomez. Intéressant.”

