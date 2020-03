Colin Macy-O’Toole partage des expériences sauvages dans la navigation de plaisance (et le moment drôle qu’il a rencontré Andy Cohen)

Avant d’être un matelot bien-aimé sur le pont inférieur de la Méditerranée, Colin Macy-O’Toole a commandé le ferry dans les deux sens depuis Fire Island et a partagé quelques incidents assez fous qui se sont produits sur sa route.

Macy-O’Toole a raconté aux animateurs du podcast Out in the Wild comment il s’est retrouvé sur Below Deck Med, ses expériences folles en tant que capitaine de ferry, ainsi que sa première rencontre avec le producteur de Bravo Andy Cohen. Macy-O’Toole dit que son premier contact avec Cohen a eu lieu bien avant de se retrouver dans la série. Il a ajouté que l’atterrissage sur Under Deck Med était presque un coup de chance, car il était à l’origine censé apparaître sur la plate-forme Under Deck saison 5 lorsque Nico Scholly était bosun.

Même s’il a posé sa candidature pour faire une blague, il a été appelé pour la saison 5 de Under Deck. Sa petite amie à l’époque ne voulait pas qu’il participe à la série, alors il a reculé. Macy-O’Toole s’est retrouvé plus tard célibataire et a mis le cap sur Under Deck Med. Bien qu’il ait peut-être trouvé certains des invités de l’émission assez sauvages, leurs pitreries peuvent ne pas être comparables à ce qu’il voyait comme capitaine de ferry.

Le bateau de fête à Fire Island

Lorsque les hôtes ont demandé des histoires, Macy-O’Toole a voulu s’assurer qu’elles étaient appropriées pour le public. “J’ai quelques histoires, mais je ne veux pas être inapproprié”, dit-il.

Il se souvient avoir été approché par un passager alors qu’il traînait avec un jeune nouveau membre d’équipage. “Un gars vient vers nous et disait:” Il y a un gars que vous fumez. “Vous ne pouvez pas fumer sur le bateau”, explique Macy-O’Toole. “Ce mec fume dans le dos. Il est minuit ou autre chose. Nous avons donc demandé au nouvel enfant, “Très bien, vérifiez ce qui se passe.” Macy-O’Toole révèle que lorsque le nouveau membre d’équipage s’est aventuré vers le passager, il ne fumait pas exactement. Mais plutôt un passager faisait du sexe oral sur quelqu’un. Inutile de dire que Macy-O’Toole a partagé que la vie du jeune nouveau membre d’équipage avait changé pour toujours.

Mais «j’ai eu des gens en tant que capitaine, les gars montent sur le bateau avec juste une chemise», dit Macy-O’Toole. «Pas de caleçon. Rien. Hé, tant que vous êtes assis et que vous n’êtes pas un trou **, je m’en fiche. ”

Macy-O’Toole a rencontré Andy Cohen sur Fire Island

En parlant de Fire Island, Macy-O’Toole dit qu’il a rencontré Cohen pour la première fois alors qu’il travaillait comme capitaine de ferry. Il dit qu’il a rencontré Cohen il y a environ cinq ans alors que Cohen séjournait sur l’île. “Il ne savait pas qui j’étais à l’époque”, partage Macy-O’Toole.

«Donc, si vous avez une maison à la plage et que vous obtenez un colis Amazon, au lieu de retourner à Sayville et de prendre le colis, nous vous livrerons le colis», décrit Macy-O’Toole. «Comme vous venez d’appeler:« J’ai un colis pour Cohen. »Alors vous le prenez, il y a environ cinq, six ou sept ans. Et nous avons un package pour un A. Cohen. Alors moi et toutes les filles étions là, “Oh ce serait drôle si c’était Andy Cohen!” »

Macy-O’Toole se souvient d’amarrer le bateau avec le forfait de Cohen. «Et juste en face, nous attend à quai est Andy Cohen dans son petit maillot de bain juste du butin éclatant. Je me dis: «D’accord, c’est à lui». »Macy-O’Toole se souvient que Cohen l’a approché pour le colis, qui était de 3 $ pour la livraison. “Il est comme se tapoter, comme,” Je n’ai pas d’argent sur moi “”, a déclaré Macy-O’Toole.

Il se souvient que Cohen a demandé à des gens au hasard s’ils avaient de l’argent et a fini par emprunter les 3 $ à un étranger. Macy-O’Toole a déclaré avoir re-raconté l’histoire de Watch What Happens Live avec Andy Cohen qui plaisante. “Après le spectacle, il me donne une bouteille de Don Julio et dit:” Désolé d’être une douleur dans le cul. “”, Macy-O’Toole rit en ajoutant qu’il a seulement raconté l’histoire parce qu’il pensait que c’était comique.