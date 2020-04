Colton Underwood a déclaré que personne dans la famille de Cassie Randolph n’avait attrapé un coronavirus

Ce n’a pas été une route facile pour Colton Underwood. Les fans de Bachelor Nation le connaissent comme la star de Bachelor qui a sauté la clôture pour le vainqueur de sa saison et sa petite amie actuelle, Cassie Randolph. Mais maintenant, il est surveillé par le public à cause du coronavirus (COVID-19).

Underwood a été l’une des premières célébrités à contracter la maladie, et il a toujours parlé de ses symptômes, de son traitement et de son rétablissement. Grâce à Instagram, nous avons tout entendu sur la façon dont le coronavirus l’a affecté depuis son compte et celui de Randolph. Et il présente maintenant encore plus d’informations maintenant qu’il a totalement vaincu le virus. Alors qu’il est resté dans la maison des parents de Randolph pour le sortir, il a simplement déclaré que personne d’autre dans la maison ne l’avait.

Colton Underwood croit qu’il a contracté le coronavirus lors d’un voyage de ski

Underwood est jeune, en bonne santé et en forme – mais même lui avait peur de la gravité des symptômes lorsqu’il a contracté un coronavirus. Quant à savoir où il l’a obtenu, il pense qu’il a été infecté lors d’un voyage de ski de célébrités dans le Colorado.

“Je suis retourné à Los Angeles après avoir assisté à un événement de ski de célébrité le week-end à Beaver Creek, Colorado, qui s’est avéré être un foyer d’infections”, a déclaré la star à Cosmopolitan. Alors qu’il se sentait bien à son retour du voyage avec Randolph, c’est environ huit jours plus tard que les symptômes sont arrivés.

“Cette nuit-là, je suis resté chez Cassie et c’est là que ça m’a frappé: ma fièvre a monté en flèche et j’ai eu de sérieuses sueurs nocturnes”, a écrit Underwood. «Quand je me suis réveillé au milieu de la nuit, le lit était trempé. J’ai supposé instinctivement que j’avais le coronavirus et j’ai paniqué. » Effectivement, son test est revenu positif – et il a noté qu’il avait de graves difficultés respiratoires et de la fatigue pendant qu’il se battait à la maison.

Cassie Randolph a tenu ses abonnés informés de ce qui se passait chez elle

Underwood a reçu des mises à jour fréquentes concernant son état via son Instagram – mais Randolph a également tenu les fans informés de ce qui se passait chez elle. Pendant que Underwood était malade, il est resté au troisième étage de la maison des parents de Randolph – et Randolph était le responsable de lui apporter de la nourriture, de l’eau et tout autre nécessaire. Bien sûr, cela l’a mise en danger – mais elle a fait de son mieux pour éviter de contracter le virus en portant un masque et des gants à chaque entrée.

«Les deux dernières semaines ont été très étranges. … Tout le monde est devenu un peu fou », a expliqué Randolph dans un vlog Instagram le 29 mars. Elle a ensuite expliqué qu’il y avait pas mal de querelles entre ses frères et sœurs et ses parents, car ils étaient tous dans la même maison.

Maintenant, on dirait que Underwood a émergé du troisième étage et a rejoint le reste de la famille Randolph. Randolph a publié une autre vidéo de quarantaine le 13 avril, et Underwood semble s’être complètement rétabli.

Underwood a dit qu’il n’avait infecté personne dans la famille de Randolph

Colton Underwood et Cassie Randolph participent à la 53e remise annuelle des prix CMA | Taylor Hill / .

Underwood a parlé avec Build de son expérience dans le traitement des coronavirus. «Je pensais que j’avais la grippe au début», a réitéré Underwood. Mais ses sueurs nocturnes, sa fièvre et son épuisement indiquaient qu’il avait un coronavirus. “J’étais comme, ouais, je vérifie à peu près toutes les cases pour cette chose.”

Nous savons que Underwood a été en contact étroit avec toute la famille de Randolph tout au long de son épreuve. Miraculeusement, il n’a pas rendu malade un autre membre du ménage – et il pense que la mise en place de mesures appropriées de distanciation sociale est à remercier.

“C’est étrange, personne ne l’a. Je pense que cela est dû à la pratique de la distance sociale », a déclaré Underwood. «Nous avons suivi les directives du service de santé local et du médecin dès que j’ai été testé positif en ce qui concerne les gants, les masques, les restes de nourriture, l’eau, lorsque j’étais en auto-isolement dans la maison. Je pense donc que cela a probablement beaucoup à voir avec leur test négatif au cours des deux prochaines semaines. »

Maintenant, Underwood se sent bien – et il est même de retour pour courir le matin. Nous sommes heureux qu’il soit complètement rétabli et qu’il ait pu protéger les Randolphs grâce à la distanciation sociale!

Découvrez la feuille de triche de Showbiz sur Facebook!