Colton Underwood a remis en question sa sexualité en grandissant

Colton Underwood a révélé qu’il avait remis en question sa sexualité bien avant de devenir “Le célibataire.”

Dans des extraits de ses prochains mémoires “The First Time”, la star de télé-réalité a raconté comment il avait été intimidé à l’école primaire à propos de son apparence, avant que des rumeurs sur sa sexualité ne commencent à prendre le dessus au lycée.

“Je m’appelais Fatso, quatre yeux et quatre lèvres, parce que j’avais l’habitude de me lécher les lèvres, donc j’aurais constamment un anneau rouge autour d’eux”, a déclaré Underwood, via GENS. “J’étais un peu lourd, et cela, combiné avec la gêne sociale, a conduit à une période vraiment difficile. Je ne croyais pas en moi. Et j’étais super insécurisé.”

Underwood, qui a gardé sa virginité célèbre jusqu’à ce qu’il dirige la 23e saison de l’émission de rencontres ABC, dit qu’il a commencé à se demander s’il était gay avant le début des railleries au lycée. Selon le livre, il a même recherché “Suis-je gay?” en ligne quand il était à l’école primaire.

“Je ne savais pas qui j’étais. Et je viens d’une famille athlétique, donc c’était toujours, ‘Allez-y, vous êtes bon'”, a-t-il déclaré. “Alors ça m’a découragé. Au lycée, quand je me débattais avec ma sexualité, je ne vais pas en parler à mes parents. Alors je l’ai intériorisée.”

“C’était une de ces choses où vous entendez quelque chose si souvent, vous commencez à y croire”, a-t-il dit à propos de l’intimidation homophobe. “Je pensais, peut-être que je suis gay. Le capitaine de l’équipe de football devrait avoir des relations sexuelles et boire, non? Mais je ne l’étais pas.”

Il a ajouté que “même pendant ma saison [of The Bachelor] a été diffusé, j’ai combattu le gay [rumors]”Alors que les téléspectateurs mettaient en doute sa sexualité, il a dit que ce n’était pas nouveau, ajoutant:” J’y suis allé, je l’ai fait maintenant. ”

Bien qu’ils ne soient toujours pas engagés, Underwood et la gagnante Cassie Randolph sont toujours ensemble. Il a en fait été enfermé avec sa famille alors qu’il luttait contre le coronavirus – voir plus à ce sujet ici.

Voir la galerie de photos

.

Couples Bachelor et Bachelorette: Où sont-ils maintenant et qui est toujours ensemble?