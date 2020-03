Colton Underwood a-t-il donné Cassie Randolph Coronavirus?

L’ancien baccalauréat Colton Underwood a fait la une des journaux pour des raisons très différentes ces derniers temps. Au lieu de parler d’habitude des roses et d’être ici pour les bonnes raisons, Underwood est allé sur Instagram pour annoncer qu’il a été testé positif pour le coronavirus (COVID-19). Avant le retour de son test, Underwood était resté avec sa petite amie Cassie Randolph et sa famille à Huntington Beach, en Californie. Comme le coronavirus est très contagieux, il est juste de se demander si Underwood a donné le virus à Randolph.

Cassie Randolph et Colton Underwood | David Crotty / Patrick McMullan via .

Colton annonce qu’il a un coronavirus

Le 20 mars, Underwood est allé sur Instagram pour informer les fans qu’il avait le virus.

“Je veux vous dire les gars: j’ai 28 ans, je me considère plutôt en bonne santé, je m’entraîne régulièrement, je mange sainement, et je suis devenu symptomatique il y a quelques jours, j’ai obtenu mes résultats de test aujourd’hui, et ils sont positifs, », A-t-il déclaré dans la vidéo. Il a poursuivi en disant à quel point il avait fait des tâches quotidiennes avec le virus. “Ça me donne un coup de pied au cul, juste pour le dire franchement.”

“La raison pour laquelle je partage cela n’est pas pour provoquer la peur ou la panique, mais pour vous encourager, espérons-le, à rester à la maison, faites votre part, prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres”, a-t-il déclaré. «Je veux simplement encourager tout le monde à rester à la maison. Restez chez vous, faites votre part et prenez soin les uns des autres. »

Il a sous-titré la vidéo avec un autre appel à ses fans de s’isoler.

“Pour quiconque hésite à s’auto-mettre en quarantaine … s’il vous plaît, faites plaisir à vous-même et à vos proches et restez à la maison”, a-t-il écrit. «Nous allons tous battre cela et sortir plus forts de l’autre côté. Je vous tiendrai au courant, je vous aime tous. “

Comment Colton Underwood se porte-t-il depuis qu’il a contracté un coronavirus?

Depuis qu’il a été testé positif, Underwood a essayé de gérer ses symptômes.

“Je vais bien”, a-t-il déclaré lors de l’émission Instagram Live de Chris Harrison, Group Date. “J’ai la chance de le maîtriser pour la plupart.”

Pour lui, l’essoufflement était la partie la plus difficile de la maladie.

“A part cela, pour moi, la fièvre a disparu en deux jours, mais j’ai pris du Tylenol et je suis resté dessus”, a-t-il déclaré.

Mais il est reconnaissant d’être avec la famille Randolph pendant cette période.

“Je dirais que si je ne serais pas ici avec les Randolph, avec Cassie et sa famille, je ne serais pas bon”, a déclaré l’ancien bachelier. «Même ici, parfois, cela devient difficile et vous vous sentez un peu seul. Mais ils ont été incroyables et encourageants, nous sommes tous dans le même bateau et ce n’est pas seulement nous en tant que famille, nous en tant que nation et en tant que monde. “

«Je pense que nous devons simplement nous rappeler que nous devons rester unis dans tout cela. Essayez de ne pas isoler les gens ou de les faire se sentir coupables d’avoir quelque chose », a-t-il poursuivi.

Colton Underwood a-t-il donné le coronavirus Cassie Randolph?

Underwood et Randolph pratiquaient la distance sociale depuis des jours avant que Underwood ne soit testé positif pour le virus. Mais, de toute évidence, ils traînaient souvent ensemble. Quelques jours seulement avant d’annoncer ses résultats, Underwood a publié une vidéo de lui et Randolph assis très près l’un de l’autre et jouant Uno l’un avec l’autre.

Underwood ne sait pas quand il a contracté le virus.

“Qui sait comment je l’ai obtenu, où je l’ai obtenu, quand je l’ai obtenu”, a-t-il déclaré à Harrison. Personne ne sait.”

Il aurait donc pu le transmettre à Randolph sans le savoir. Depuis son diagnostic, Underwood a été isolé au troisième étage de la maison familiale Randolph.

“Nous sommes ici avec ma famille”, a déclaré Randolph dans une mise à jour sur ses histoires Instagram. «Nous avons fait de la distanciation sociale et nous nous mettons en quarantaine depuis la semaine dernière. Maintenant, nous ne pouvons pas tous quitter la maison. Nous essayons de faire un, de rester positif, deux, de prendre beaucoup de vitamines et de dormir beaucoup. “

Elle visite Underwood pour lui apporter de la nourriture, mais prend des précautions à chaque fois.

«Je me désinfecte chaque fois que je le quitte», a-t-elle déclaré.