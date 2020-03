Colton Underwood et Cassie Randolph sont-ils toujours ensemble? Leurs fils Instagram vous disent tout

Cela fait plus d’un an que Colton Underwood a sauté une clôture pour Cassie Randolph sur The Bachelor Saison 23. Et ne va pas mentir, nous nous sentons un peu nostalgiques. Dans les épisodes précédant sa finale, Underwood a fait une déclaration audacieuse pour le cœur de Randolph après s’être auto-éliminée. Mais alors les actions du célibataire ont pris fin. Lors du segment After the Final Rose, le couple a révélé qu’ils sortaient ensemble – sans l’intention de se fiancer ou de se marier pour l’instant. Alors Underwood et Randolph sont-ils toujours ensemble après The Bachelor? Un coup d’œil sur les comptes de réseaux sociaux de la paire vous dira tout ce que vous devez savoir.

«Le Bachelor’s Colton Underwood et Cassie Randolph sont toujours ensemble et sortent ensemble en 2020

Les fans de Bachelor Nation, réjouissez-vous – Underwood et Randolph sont toujours ensemble et ils sont toujours aussi fous de joie. Tout au long de l’année écoulée, les deux parties ont exprimé leur affection l’une pour l’autre sur les réseaux sociaux.

Dans un récent post sur Instagram, Randolph a posté une photo candide avec Underwood, partageant une douce histoire de leurs jours de licence.

“Une fois au cours d’une cérémonie de la rose, j’ai fait enlever @coltonunderwood ses chaussures pour que nous puissions échapper à la folie qui nous entoure et simplement mettre les pieds dans l’océan”, a écrit Randolph le 2 mars. “Je le fais toujours le faire presque à chaque fois et c’est toujours une bonne idée. »

Le 24 février, Underwood a également évoqué son temps avec Randolph dans The Bachelor. “Pour une raison quelconque, je suis extrêmement reconnaissant ce soir qu’une fille comme vous se soit retrouvée dans une émission de télévision avec moi et que nous soyons tombés amoureux”, a-t-il écrit sur Instagram.

Randolph a ensuite commenté: «C’est tellement mignon. Je suis tellement reconnaissante de nos étranges circonstances et de la façon dont elles nous ont conduits les uns aux autres. “

Mais même avec leur parcours de Bachelor derrière eux, Underwood et Randolph semblent apprécier leur temps ensemble dans le présent. Le 27 février, Underwood a publié un selfie. Et dans la légende, il a écrit: “D’une manière ou d’une autre, vous riez toujours de mes mauvaises blagues.”

Colton Underwood et Cassie Randolph sont-ils fiancés ou mariés maintenant?

Compte tenu de leur forte présence sur les réseaux sociaux, les fans de Bachelor Nation demandent constamment quand Underwood et Randolph vont se fiancer ou se marier. Après le tournage de The Bachelor, il semblait que le couple avait un plan pour faire progresser leur relation.

D’abord, Underwood a déménagé de Denver à Los Angeles. Randolph s’est ensuite rapproché de Underwood de Huntington Beach. Pendant ce temps, dans une interview avec People de mars 2019, Underwood a révélé que le couple se fiancerait ou se marierait avant d’emménager ensemble.

“Notre objectif est d’acheter une maison à Huntington Beach au cours de la prochaine année, mais nous ne déménagerons probablement pas ensemble avant d’être fiancés ou mariés”, a déclaré Underwood. “Autant je veux qu’elle vive avec moi, c’est un grand pas et quelque chose que nous prenons tous les deux très au sérieux.”

Alors maintenant que la saison 23 de Bachelor se termine depuis un an, pouvons-nous nous attendre à un engagement bientôt? En décembre 2019, un fan a demandé à Underwood quand il envisageait de proposer à Randolph.

“Après avoir acheté une bague”, a répondu Underwood, selon People. «Je n’ai jamais eu de bague. Mais quand le moment sera venu, j’achèterai une jolie bague sans cordes. “

Mais même ainsi, comme l’a souligné Underwood lors de la fin de la série de télé-réalité ABC, le couple ira à son propre rythme.

“Nous ne voulons pas précipiter quelque chose qui va durer éternellement”, a déclaré Underwood Us Weekly en mai 2019. “Nous voulons construire une base si solide pour nous-mêmes à utiliser pour en quelque sorte nous lancer pour le reste de nos vies.”

Cassie Randolph et Colton Underwood de «The Bachelor» | Jerod Harris / . pour Tubi

Randolph a ensuite ajouté qu’ils avaient discuté de leur futur engagement. Mais finalement, le couple a souhaité profiter d’une relation «normale» sans se soucier d’un calendrier.

Indépendamment du moment où Underwood et Randolph décident de se fiancer ou de se marier, le fandom de Bachelor Nation est heureux de voir le couple prospérer ensemble en 2020. Espérons maintenant que la saison de Peter Weber de The Bachelor se traduira par une autre relation durable lorsque la finale sera diffusée en mars. 9 et 10 – ou à tout le moins, quelque chose d’équivalent du célèbre saut de clôture d’Underwood.

