Colton Underwood explique pourquoi il a écrit un livre – «Le thé est renversé. Partout.’

Peter Weber est peut-être au milieu de «la saison la plus dramatique à ce jour», mais Colton Underwood a également connu une saison dramatique sacrément heureuse.

Colton Underwood | Jon Kopaloff / FilmMagic

Bachelor Nation n’oubliera pas de sitôt que lorsque Cassie Randolph lui a dit qu’elle quittait le spectacle, il a paniqué, lui a dit qu’elle était son choix final et a sauté une clôture de huit pieds pour s’éloigner de la production. À son retour, il a rompu avec les deux autres concurrents (Tayshia Adams et Hannah Godwin) et a consacré le reste de son temps à reconquérir Randolph. Aujourd’hui, ils sont toujours ensemble.

Pourquoi Colton Underwood a écrit un livre et de quoi il parle

Underwood a récemment annoncé qu’il publiait un mémoire intitulé La première fois (c’est une blague vierge). En conséquence, il a fait plus de presse / interaction avec sa base de fans.

La semaine dernière, il a fait un Q&A Instagram avec ses suivants pour répondre aux questions sur son prochain livre.

“De quoi parle votre livre?”, A demandé un fan.

“Mon expérience au lycée, le football, les relations, la famille et les coulisses de l’émission de télé-réalité la plus populaire”, a-t-il répondu.

“Pourquoi écrire un livre?”, A demandé un autre fan.

«J’ai adoré à quel point j’ai grandi et à quel point je filmais la série vulnérable et quand j’ai fini de filmer, je voulais partager plus. Croyez-le ou non, je me suis accroché à beaucoup d’expériences personnelles parce que ce sont mes histoires à partager et je voulais les partager à ma façon! », A-t-il répondu.

Un autre adepte d’Instagram a demandé à Underwood si «il [are] aucun secret d’initié sur le tournage du Bach. “

«Le thé est renversé. Partout », a-t-il répondu.

En particulier, Underwood dit qu’il écrit quand il savait que Randolph recevrait sa rose finale.

“Je suis très honnête dans ce livre, et je vais probablement contrarier certaines personnes à quel point je suis brutal … mais quand vous savez … vous savez”, a-t-il répondu à un fan qui a demandé quand il savait que Randolph était “celui-là”.

La réponse des fans au prochain livre de Colton Underwood, «The First Time»

Lorsque Underwood a publié pour la première fois sur The First Time sur Instagram, ses collègues diplômés et fans se sont rendus aux commentaires pour le féliciter.

«Félicitations mon ami! Je serai le premier en ligne. Fiers de vous », a écrit l’animateur Chris Harrison.

«Puis-je obtenir ceci sur un livre audio avec vous en tant que narrateur? Félicitations mec », a écrit Garrett Yrigoyen, le vainqueur de la saison de Becca Kufrin de The Bachelorette. (Underwood dit qu’il est en train de le raconter.)

«Félicitations homme. Ravi de le lire », a écrit l’ancien célibataire Ben Higgins.

“Juste au moment où je pensais que je ne pouvais plus l’aimer …”, a écrit un fan.

“Soo excité pour vous Colton !! J’ai hâte de le lire !! “, commente un autre.

The First Time sera mis en vente le 31 mars.

