Colton Underwood fait le point sur COVID-19, rester chez Cassie Randolph

Colton Underwood se remet lentement mais sûrement du coronavirus.

En appelant “En ondes avec Ryan Seacrest” Lundi matin, “Le célibataire” star a donné une mise à jour sur son état quelques jours après il a révélé qu’il était positif pour COVID-19.

“Cela a été noueux ces derniers jours”, a déclaré Underwood à Seacrest. “Rien de ce à quoi je m’attendais, mais je vais bien jusqu’à présent.”

Parlant de ses symptômes d’origine, l’ancien joueur de la NFL a expliqué: “Je pensais juste que j’avais la grippe. Au début, [I had] des maux de tête, des courbatures, puis ça s’est progressivement transformé assez rapidement. “

Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait incité à passer le test, Underwood a répondu: “Je me suis réveillé un matin et tout le lit était tout simplement trempé … Je savais que quelque chose n’allait pas à ce moment-là.”

Il a poursuivi: “Et puis, quand je me suis levé le matin, j’ai dû m’asseoir pour aller aux toilettes parce que je ne pouvais pas aller aux toilettes sans être épuisé.”

“Mes symptômes étaient, à mon avis, suffisamment graves pour aller se faire tester pour comprendre ce qui se passait”, a-t-il ajouté. “J’ai eu beaucoup de chance de trouver un médecin ici dans le comté d’Orange. Je viens de visiter leur site Web. Je les ai appelés moi-même, j’ai planifié une consolation, car vous devez obtenir l’approbation pour même vous qualifier pour les tests ici … Je suis allé et obtenu le test. “

Underwood, qui a joué le rôle de Bachelor pour la saison 23 l’année dernière, a souligné l’importance pour les personnes de tous âges de rester à la maison, même si elles peuvent penser qu’elles sont en bonne santé.

“Cela affecte tout le monde – pas seulement les personnes âgées ou les personnes ayant des conditions préexistantes”, at-il dit. “Je me sentais comme si j’étais une personne en bonne santé … et cette chose m’a paralysé ces derniers jours.”

Underwood a dit qu’il prenait “deux médicaments” Le président Donald Trump a parlé. (Trump a fait l’éloge de l’utilisation de médicaments antipaludiques, la chloroquine et l’hydroxychloroquine – cette dernière combinée à l’antibiotique azithromycine il a appelé “l’un des plus grands changeurs de jeu de l’histoire de la médecine.” Alors que les experts en santé appellent à la prudence, Le Nigéria a signalé 2 cas d’empoisonnement à la chloroquine.)

“Je prie ces coups de pied”, a poursuivi Underwood. “Je pense que je suis au Jour 3 de ceux-ci. J’ai lu que la deuxième semaine est généralement la plus difficile.”

La star d’ABC a déclaré que la “partie effrayante” est qu’il ne sait pas “comment, quand ou où” il a contracté le coronavirus. “Je ne sais pas à quel stade je suis”, a admis Underwood.

Underwood a également parlé de la façon dont il s’auto-isolait chez sa petite amie Cassie Randolph’s à Huntington Beach, en Californie.

“Je suis chez eux. J’ai en fait le troisième étage pour moi”, a-t-il déclaré. “C’est la chose la plus intelligente et la meilleure pour toute la famille. Et j’ai la chance d’avoir un petit balcon, donc si j’ai besoin d’air frais, je peux sortir et prendre l’air.”

“Ils laissent tomber les repas et les arrosent quand j’en ai besoin”, a-t-il ajouté. “Rester à l’écart et essayer de les garder en bonne santé.”

Vendredi, Underwood a révélé qu’il avait été testé positif pour COVID-19 et a exhorté tout le monde à pratiquer la distanciation sociale et un abri à la maison.

Sous-titrage une vidéo Instagram», a expliqué la star de la réalité,« nous avons obtenu cela. J’ai été testé positif et j’ai suivi toutes les règles de distanciation sociale depuis la semaine dernière. Mes symptômes ont commencé il y a quelques jours, j’ai été testé et je viens de recevoir mes résultats aujourd’hui.

“Pour quiconque hésite à se mettre en quarantaine … s’il vous plaît, faites-vous plaisir à vous-même et à vos proches et restez à la maison”, a-t-il poursuivi. “Nous allons tous battre cela et sortir plus forts de l’autre côté. Je vous tiendrai au courant, mon amour à tous.”

