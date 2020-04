Colton Underwood révèle une scène pas si flatteuse impliquant Hannah Brown qui a eu lieu pendant sa saison de «The Bachelor»

Avant qu’Hannah Brown gagne Dancing with the Stars et soit la bachelorette, elle a concouru pour le cœur de Colton Underwood sur The Bachelor.

Hannah Brown et Colton Underwood | Josh Vertucci via .

Elle était un choix controversé pour le rôle principal en raison de son temps dans l’émission de rencontres. Elle est devenue Hannah Beast grâce à sa querelle avec Caelynn Miller-Keyes. Et, en plus de cela, les fans n’étaient pas sûrs d’avoir ce qu’il fallait pour être la bachelorette parce qu’elle était si maladroite devant la caméra avec Underwood. Bien sûr, elle a prouvé que tout le monde avait tort et est sortie de sa saison comme l’un des bachelorettes les plus populaires que la franchise ait jamais vus.

Selon Cosmopolitan, Underwood vient de publier son livre intitulé The First Time, où il déborde sur un drame juteux en coulisses impliquant Brown.

Colton Underwood dit que les cils d’Hannah Brown[ed] sur “The Bachelor” après l’avoir renvoyée chez elle

Le site écrit que Underwood a écrit que Brown a montré à une date à laquelle le célibataire était avec Hannah Godwin pour abattre les femmes restantes. Étonnamment, cela n’a pas fait la coupe finale – peut-être parce qu’elle était déjà envisagée pour la licence?

“Elle était toujours en train de cuire à l’idée de ne pas avoir de rose et voulait plus de clarté de ma part”, écrit-il. «En réalité, il semblait qu’elle voulait se déchaîner et se défouler. Elle est allée sur les quatre filles restantes et m’a dit qu’elles n’avaient pas les qualités qui la rendaient si incroyable. C’était la bête en elle, rugissant et enragé. »

Brown n’a pas encore répondu au livre d’Underwood. Mais, dans le passé, les deux ont semblé cordiaux et en bons termes l’un avec l’autre.

Quand Underwood a été diagnostiquée avec un coronavirus (Covid-19), Brown a dit qu’elle priait pour lui.

Après que Brown a remporté Dancing with the Stars, Underwood a publié un message de félicitations sur Instagram.

«Un jour de retard et un dollar court mais bravo Hannah B! Obtenez maintenant un repos bien mérité en vous éloignant des limousines, des roses, des pistes de danse et des moulins à vent. Vous avez eu une année meurtrière! ” il a écrit.

Qu’y a-t-il d’autre dans le livre de Colton Underwood, «The First Time»?

Underwood a fait la tournée pour faire connaître son livre. Il a fait une récente Q&R sur Instagram avec ses abonnés sur ce que toutes ses couvertures de livre.

«Quels sujets abordez-vous dans le livre? Ps J’espère que vous vous sentez mieux », a écrit un fan.

«Je vais beaucoup mieux, merci», a écrit Underwood. «Les sujets comprennent: l’identité, la valeur de soi, l’intimidation, le football, la famille (mes parents [sic] divorce), la production, les infos en coulisses, le baccalauréat (évidemment), Cassie, et bien plus encore. »

Un autre fan a demandé ce que Underwood avait appris sur lui-même lors de l’écriture du livre.

«J’ai appris que j’avais intériorisé beaucoup de mes sentiments et de mes difficultés. J’ai également appris qu’il est normal de ne pas avoir toutes les réponses et de ne pas tout comprendre », a-t-il écrit.

