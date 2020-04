Colton Underwood sur COVID-19 Battle, pourquoi il a supprimé Tweet critiquant Trump

Colton Underwood se souvient du contrecoup qu’il a reçu lors de sa bataille avec le coronavirus.

Dans une interview avec TooFab, “Le célibataire” alun, qui a été l’une des premières célébrités à révéler qu’il avait testé positif pour COVID-19, a déclaré avoir été critiqué sur les réseaux sociaux, y compris des fans l’accusant d’utiliser son statut de célébrité pour obtenir un test.

Underwood, 28 ans, a non seulement déclaré que ces accusations étaient fausses, mais a expliqué à TooFab en détail à quel point il lui était difficile d’obtenir l’approbation pour un test.

Lorsqu’on lui a demandé comment il réagirait aux critiques, la star de téléréalité a expliqué: «Je leur dirais que je me suis vu refuser un test deux fois avant d’obtenir le troisième – et le troisième [test], Amy, Cassie [Randolphs’] mère trouvée sur un post Facebook d’un médecin ici dans le comté d’Orange. Je suis descendu immédiatement, je l’ai appelé et j’ai eu beaucoup de chance d’obtenir la dernière place de la journée. “

“Donc ce n’était pas mon nom, ce n’était pas moi d’être une célébrité. C’était juste moi qui devenais chanceux et me battais pour ma santé”, a-t-il poursuivi, exprimant qu’il souhaitait que tout le monde puisse passer les tests plus facilement. “Et je sais que c’est une période effrayante en ce moment, malheureusement. Et j’aurais aimé à l’époque qu’il y ait des tests pour tout le monde. Même en ce moment, nous sommes toujours à court, mais tout le monde a un peu peur. Tout le monde est dans le même bateau. Nous ‘ re se battre pour notre santé. “

Après avoir partagé son diagnostic positif, Underwood a continué à tenir ses fans au courant lorsqu’il était malade et a même révélé le médicament qui lui avait été prescrit: l’antibiotique Z-Pack et le médicament controversé hydroxychloroquine, qui est principalement utilisé pour traiter le paludisme. Le président Donald Trump n’a cessé de faire l’éloge de la combinaison des deux médicaments, bien que des experts médicaux aient encouragé la prudence.

Alors que Underwood a initialement partagé sur les réseaux sociaux qu’on lui avait prescrit les deux médicaments et les avait crédités pour l’avoir guéri du virus, il a ensuite supprimé ces détails après que cela n’ait pas bien marché avec les fans.

“J’avais reçu beaucoup de contrecoups pour avoir publié ces médicaments et je voulais éviter toute confusion juste parce que je ne suis pas un professionnel de la santé, mais en même temps j’essayais d’être très ouvert et très transparent à ce sujet”, a-t-il déclaré auparavant. clarifier. “Je dirai ceci comme un avertissement. Je ne suis pas un professionnel de la santé. Cela pourrait ne pas fonctionner pour tout le monde, mais ces deux médicaments, je crois vraiment, ont vraiment, très bien fonctionné pour moi. Je sais que [there are] des risques, je sais qu’il y a des effets secondaires, mais ça bat l’alternative de souffrir et de ne pas pouvoir respirer. “

L’ancien athlète de la NFL a également révélé à TooFab pourquoi il avait jeté de l’ombre sur Trump sur Twitter concernant la réponse du gouvernement à la pandémie, pour ensuite supprimer le tweet.

Le mois dernier, Trump a tweeté que ses points de presse à la Maison Blanche étaient un “succès d’audience” et avaient dépassé “The Bachelor”. Et Underwood n’a pas semblé prendre cela à la légère alors qu’il a répondu: “Ce n’est pas le moment de se vanter d’avoir une cote, mais en tant que quelqu’un qui avait à la fois un coronavirus et le titre de célibataire … nous devons nous soucier des chiffres et des statistiques différents en ce moment. comme le test, le taux de mortalité et le traitement. “

Quant à la raison pour laquelle il a supprimé le tweet, Underwood nous a dit qu’il pensait que le message de Trump n’était pas approprié et l’a qualifié de “très égoïste”.

“Je n’ai pas vraiment été ouvert politiquement, mais en ce moment nous avons besoin, nous avons besoin de leadership plus que tout”, a-t-il déclaré. «Et un bon leader a besoin de bons adeptes et il est parfois difficile ou frustrant de suivre, vous savez, quelqu’un qui pourrait ne pas faire tout ce que vous demandez. Mais en même temps, c’est notre rôle en tant que nation d’être simplement de bons adeptes , pour essayer de nous soutenir et d’être là les uns pour les autres en tant qu’êtres humains et de faire preuve d’un peu de compassion. “

Heureusement, la star ABC est maintenant “complètement rétablie” du virus après des semaines de mise en quarantaine dans une partie séparée de la maison de Cassie Randolph et sa famille.

Underwood s’est également ouvert à TooFab à propos de ses mémoires “The First Time”, pourquoi il a décidé de s’exprimer à propos de la lutte contre sa sexualité et, surtout, de ce qu’il ressent vraiment à l’idée d’être connu sous le nom de Virgin Bachelor.

Underwood a joué dans Becca Kufrin saison de “La bachelorette” et “Baccalauréat au paradis” avant qu’il ne soit nommé “The Bachelor” pour la saison 21, devenant la première vierge à avoir ce titre.

Et dire qu’ABC a suivi ce récit particulier tout au long de la saison d’Underwood est un euphémisme. Dans son livre, Underwood a expliqué comment les producteurs étaient “agaçants près de franchir la ligne” en ce qui concerne l’angle de virginité.

Lorsque nous lui avons demandé s’il y avait un point, il a estimé que cela allait trop loin, il a dit: «Je pense qu’il y a eu un moment où j’ai eu une conversation, je ne sais pas avec qui je l’ai eu, mais j’ai dit: Hé, gardons juste le spectacle de trouver l’amour, pas d’essayer de me faire baiser. “”

Il a ajouté: “Je pense que la chose que j’essayais de leur décrire est comme” Hé les gars, comme si je comprends que vous avez une histoire à raconter. Je comprends qu’il y a une histoire qui vous fascine, vous et les téléspectateurs, mais je veux continuer cela montre ce que c’est, vous savez, ce que c’est censé être. “”

Voir plus de Colton Underwood dans nos interviews, ci-dessus!

“The First Time: Finding Myself and Looking for Love on Reality TV” est maintenant disponible.

