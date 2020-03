Presque n’importe qui sauterait sur l’occasion de pouvoir vivre comme des rois, même si ce n’était qu’une nuit. Il y a de fortes chances que peu de fans aient jamais la possibilité de passer la nuit dans l’une des résidences royales, même si nous aimons imaginer à quoi cela ressemblerait. Cependant, comme tant d’autres personnes, les membres de la famille royale ne sont pas étrangers aux hôtels, même si leur préféré est probablement un peu plus luxueux que la plupart des gens.

Les membres de la famille royale visitent leur hôtel préféré assez souvent, surtout pour des occasions spéciales. Ceux qui ont la chance de visiter Londres pourraient vouloir vérifier où vont les membres de la famille royale, et peut-être même rester une nuit ou deux. Cependant, les hébergements ne sont pas vraiment bon marché – comme la plupart des fans s’y attendraient, les chambres peuvent être assez chères. Alors, combien cela coûte-t-il de séjourner à l’hôtel préféré de la famille royale à Londres?

Meghan et Harry étaient à l’hôtel récemment

Voir ce post sur Instagram

Plus tôt cette semaine, la duchesse de Sussex, dans son rôle de patronne de l’Association of Commonwealth Universities (ACU), a rencontré les esprits brillants de tout le Commonwealth pour entendre leur engagement à relever les défis mondiaux auxquels nous sommes tous confrontés. La duchesse s’est entretenue avec des chercheurs qui étudient et recherchent les zones importantes environnantes; nettoyer la pollution plastique dans nos océans, aider à construire des villes plus durables, améliorer les résultats sanitaires des citoyens et soutenir le travail décent et la croissance économique. Ouvrant la voie à la prochaine génération de dirigeants, ces universitaires inspirants sont répartis dans tout le Commonwealth du Malawi à la Malaisie, du Ghana au Sri Lanka – qui utiliseront tous les compétences et les connaissances acquises pendant leurs études au Royaume-Uni pour faire une différence à leur retour dans leur pays d’origine. La duchesse, qui a également fréquenté l’université avec le soutien d’une bourse, est un ardent défenseur de l’éducation accessible à tous. En tant que mécène royal de l’Association des universités du Commonwealth (@The_ACU_Official) depuis janvier 2019, la duchesse a rencontré et engagé des étudiants, des universitaires et du personnel des universités membres de l’ACU à travers le Commonwealth pour en savoir plus sur le travail vital qu’ils font pour aborder la mondialisation. défis. En tant que président et vice-président de la @Queens_Commonwealth_Trust, le duc et la duchesse remercient tous ceux qui travaillent pour donner accès à l’éducation pour tous.

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 11 mars 2020 à 15h33 HAP

Il y a beaucoup d’endroits où ils peuvent rester à Londres, alors pourquoi Meghan et Harry étaient-ils récemment au Goring Hotel? Eh bien, il s’est avéré qu’ils n’avaient pas besoin d’un endroit pour dormir pendant quelques nuits, au lieu de cela, ils organisaient un déjeuner d’adieu pour leur personnel. Maintenant qu’ils démissionnent en tant que membres de la famille royale, leur bureau à Buckingham Palace fermera bientôt, et il y a beaucoup de gens à remercier et à dire au revoir. Selon Harper’s Bazaar, le couple ne voulait pas partir sans reconnaître le dévouement et le travail acharné de chacun au cours des dernières années.Ils ont donc invité tout le monde à l’hôtel pour une dernière célébration avant de démissionner officiellement de la fonction de membre de la famille royale. Quelle merveilleuse chose pour eux.

Les membres de la famille royale sont des habitués de l’hôtel Goring

The Goring Hotel | George Pimentel / WireImage / .

Meghan et Harry n’étaient pas les premiers membres de la famille royale à visiter l’hôtel Goring, et il est probable qu’ils ne seront pas les derniers. Alors, qui d’autre y est resté ou a organisé un événement? Selon Bonjour! Magazine, Kate Middleton, ainsi que sa mère et sa sœur, ont séjourné à l’hôtel Goring la nuit avant son mariage avec le prince William. La reine mère et la reine Mary ont été invitées à l’hôtel de luxe, tout comme le roi George VI.

D’autres faits amusants sur le lien de la famille royale avec l’hôtel Goring? Les pâtissiers sur place ont eu l’honneur de créer le gâteau de baptême du prince Charles, et l’hôtel Goring est le seul hôtel au monde à avoir reçu un mandat royal de la reine Elizabeth. Ce n’est pas tout. La reine mère a adoré l’un des plats aux œufs servis par l’hôtel, et ils le servent encore aujourd’hui en son honneur.

Combien cela coûte-t-il de séjourner à l’hôtel préféré de la famille royale à Londres?

Le Goring Hotel ressemble à un endroit assez chic! Alors, combien ça coûte de rester là-bas? Selon leur site Web, les chambres commencent à environ 480 $ par nuit, bien que le prix élevé en vaille la peine. Ceux qui sont prêts à dépenser un peu plus peuvent obtenir une suite pour environ 1000 $, cependant, si vous voulez rester dans la suite royale, préparez-vous à ce qu’elle vous coûte près de 10000 $! Que comprennent ces taux élevés? Une vue imprenable sur Londres, un jardin fleuri qui est tout simplement spectaculaire et un service inégalé. Il n’est pas vraiment surprenant que le Goring Hotel soit le favori des membres de la famille royale depuis tant d’années. L’hôtel sonne comme l’endroit idéal pour séjourner lors d’un voyage à Londres, ou même simplement pour prendre le thé de l’après-midi.