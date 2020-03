Combien d’acteurs MCU ont été l’homme le plus sexy du magazine People en vie?

Sexiest Man Alive de People Magazine est un reportage annuel représentant la quintessence de l’attractivité masculine et, ces dernières années, l’accomplissement de carrière, la pertinence sociale, les efforts philanthropiques, et plus encore. De Dwayne «The Rock» Johnson à Pierce Brosnan, plusieurs Hollywood A-Listers ont honoré la couverture de People pour ce célèbre long métrage. Et, aussi vite que la gloire vient, elle s’estompe. Pour, l’année prochaine, depuis 1985, une nouvelle personne est sélectionnée. Et, il se trouve que quelques stars de Marvel Cinematic Universe ont honoré la couverture du magazine. Alors, qui parmi les stars de Marvel a été élu l’homme le plus sexy du People Magazine?

Bradley Cooper assiste aux EE British Academy Film Awards | Gareth Cattermole / .

Les stars du MCU qui ont fait la coupe: les vengeurs fumeux et les méchants

1. Bradley Cooper / Rocket Raccoon

Bradley Cooper a remporté le Sexiest Man Alive de People Magazine en 2011. La belle star de la franchise alors populaire de Hangover dépeint Rocket Raccoon dans le MCU, et il est apparu dans les deux épisodes des Gardiens de la Galaxie et Infinity War et Endgame. Rocket Raccoon est le gars sage qui parle vite avec un cœur d’or dont l’indifférence au niveau de la surface ne trompe personne!

2. Idris Elba / Heimdall

Idris Elba incarne l’un des personnages qui méritait plus de temps sous les projecteurs, car son héritage de bande dessinée justifiait un peu plus de pertinence filmique. Cependant, les fans étaient toujours heureux de voir Elba jouer un personnage si important pour Thor dans les films. Protecteur omniscient et auditif du Bifröst à Asgard, Idris Elba a reçu le titre de l’homme le plus sexy en 2018.

3. Chris Hemsworth / Thor

Chris Hemsworth est surtout connu pour jouer le God of Thunder dans le MCU. Apparaissant dans tous les épisodes de Thor et chaque mash-up de film Avenger, il est devenu l’un des super-héros préférés des fans. Hemsworth a été sélectionné comme l’homme le plus sexy du monde en 2014. Qui sait, peut-être que son frère cadet remportera un jour l’honneur, menant à deux titres d’homme vivant le plus sexy de la famille Hemsworth.

4. Jude Law / Yon-Rogg

Jude Law dépeint le bon gars devenu méchant Yon-Rogg dans Captain Marvel. Jude Law est devenu l’homme le plus sexy vivant en 2004. À ce moment-là, Law avait déjà joué à Cold Mountain, Gattaca, A.I. Intelligence artificielle, et plus encore. Il est maintenant bien connu pour avoir joué en face de la légende du MCU Robert Downey Jr. dans la franchise Sherlock Homles.

Mentions honorables (personnages Marvel)

1. Ryan Reynolds / Deadpool: Maintenant que la fusion Fox / Disney a placé Deadpool sous la responsabilité de Kevin Feige, le Merc with a Mouth fait techniquement partie du MCU. Cependant, jusqu’à ce qu’il apparaisse dans un versement sous l’égide de Disney, il restera dans la section des mentions honorables. Il a été sélectionné Sexiest Man Alive 2010.

2. Hugh Jackman / Wolverine: Wolverine est l’un des personnages X-Men les plus emblématiques, mais il fait toujours partie du monde Marvel / Fox, sans lien avec la narration et la chronologie du MCU. Il a remporté l’honneur People Magazine en 2008. Hugh Jackman reste actif à Hollywood, ainsi qu’à Broadway. Il est un génie du chant, de la danse et du théâtre avec plus de charisme dans son petit doigt que la plupart des gens en ont dans tout leur corps.