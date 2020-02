Combien de fois Eva Longoria s’est-elle mariée?

Eva Longoria est une actrice, productrice et femme d’affaires talentueuse. Elle a fait ses débuts dans le show-business en 1999 lorsqu’elle a joué dans l’émission à succès populaire des années 90 Beverly Hills 9021.

Après cela, elle a joué dans quelques feuilletons de jour, mais ce n’est que lorsqu’elle a décroché un rôle principal dans Desperate Housewives que la native du Texas a vraiment commencé à gagner une reconnaissance mondiale.

Au cours de sa carrière, Longoria a eu de nombreuses romances à l’écran. Mais à quoi ressemble la vie amoureuse de Longoria dans la vraie vie? A-t-elle déjà été mariée? Voici ce que nous savons du statut de la relation d’Eva Longoria.

Eva Longoria a 2 ex-maris

Eva Longoria | Emma McIntyre / WireImage

Longoria a été la vedette du célèbre feuilleton de jour, General Hospital, et c’est là qu’elle a rencontré son premier mari, Tyler Christopher.

Christopher est surtout connu pour avoir joué le rôle de Nikolas Cassadine à l’Hôpital général de 1996 à 2016. Longoria et Christopher se sont mariés et en 2004 et après seulement deux ans de mariage, ont annoncé qu’ils allaient divorcer.

La même année où elle a divorcé de Christopher, elle a rencontré et commencé à sortir avec Tony Parker, le meneur des San Antonio Spurs. En 2006, Parker a demandé à Longoria de l’épouser. Ils se sont mariés devant leurs amis les plus proches et les membres de leur famille lors d’une somptueuse cérémonie à Paris, en France. Le beau couple s’est marié pendant sept ans avant que des rumeurs d’infidélité ne commencent à faire surface.

Selon le New York Post, Longoria avait demandé le divorce après avoir découvert que Parker envoyait des SMS inappropriés à l’une des anciennes épouses de ses coéquipiers. Peu de temps après le dépôt du dossier, Longoria a publié une déclaration qui disait: «C’est avec une grande tristesse qu’après sept ans passés ensemble, Tony et moi avons décidé de divorcer. Nous nous aimons profondément et prions pour le bonheur de chacun. »

Parker aurait été très triste de sa relation avec la fin de Longoria. Selon Bonjour! Magazine, Parker a blâmé les médias pour sa relation défaillante. «L’exposition, je ne pouvais pas la contrôler. Le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui; tout est sur Internet et sur les sites de réseaux sociaux. Je n’ai jamais prêté attention à ce que les gens ont dit. Hollywood est un autre monde, un autre niveau », avait déclaré Parker en parlant de son divorce.

Eva Longoria est-elle actuellement mariée?

https://www.instagram.com/evalongoria/p/B8EtlqBJ11_/caption/love-and-light-sparkles

Juste après le divorce de Longoria et Parker, ses amis l’ont présentée à un riche homme d’affaires mexicain et ancien président de Televisa Internacional, Jose Baston. Longoria a déclaré à Oprah Magazine que lors de sa première rencontre avec Baston, ils sortaient tous deux de relations difficiles et aucune n’était prête à commencer quoi que ce soit de nouveau.

Quelques mois plus tard, le couple s’est de nouveau rencontré et ce fut le coup de foudre. “Je n’avais aucun souvenir de l’avoir rencontré la première fois, mais nous avons eu des étincelles immédiates”, avait expliqué Longoria. “C’était comme le chant des anges clichés et il y avait une lueur autour de lui et c’était une chimie immédiate.”

Le couple est sorti depuis plus de deux ans et s’est officiellement marié le 21 mai 2016. Apparemment, la troisième fois est vraiment un charme car à ce jour, Longoria et Baston sont toujours ensemble aujourd’hui et ils semblent tous les deux plus heureux que jamais.

Eva Longoria a-t-elle des enfants?

https://www.instagram.com/evalongoria/p/B79BjQRpw4f/caption/i-meanhow-much-cuteness-can-one-face-hold-mywhy

Eva Longoria a un enfant qu’elle partage avec son mari, José. Santiago Enrique Baston est né le 19 juin 2018. Il s’agit du quatrième enfant de Jose, car il a trois autres enfants issus d’une relation précédente.

Longoria avait 43 ans lorsqu’elle est devenue mère pour la première fois, mais elle avait récemment déclaré que son fils était entré dans sa vie au moment idéal. «Il était censé être avec moi à ce stade de ma vie. Je suis plus patiente et je ne travaille pas autant – même si cela ne semble pas ainsi », a déclaré Longoria au magazine Parents Latina.