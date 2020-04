Combien de fois la légende du reggae s’est-elle mariée au cours de sa vie?

Décrire l’impact de Bob Marley

sur la musique et la culture pop n’est pas quelque chose qui peut se faire en quelques mots. Le sien

montée en superstar a été relatée dans des livres et des documentaires, et certains aspects

de sa vie personnelle légendaire sont largement connus.

La plupart connaissent Marley comme une légende du reggae talentueux et une figure spirituelle occasionnelle, mais il était aussi un mari et un père. Avant de décéder d’un cancer en 1981, il a créé une couvée de 12 enfants et beaux-enfants (certains en disent plus) et était romantiquement lié à plus d’une femme.

Mais combien de fois le musicien s’est-il marié au cours de sa vie?

Bob Marley | Archives Michael Ochs / .

Bob Marley a épousé Rita Marley

Née Alfarita Constantia Anderson, elle est la première et la seule épouse de Marley. Ils sont tombés amoureux quand ils étaient jeunes et mariés en 1966.

Selon la biographie de Marley, Catch a Fire, Marley avait 21 ans et Rita avait 19 ans quand ils se sont mariés. Le lendemain de leur mariage, il a quitté la Jamaïque pour l’Amérique avec l’intention d’économiser suffisamment d’argent pour créer sa propre maison de disques.

Finalement, il a envoyé chercher sa femme et elle l’a rejoint dans le Delaware où il vivait avec sa mère. Au cours de ces premières années, ils ont voyagé entre la Jamaïque et les États-Unis tout en créant de la musique et en prenant soin de leur famille.

Rita, une chanteuse, faisait à l’origine partie des Soulettes (un groupe que Marley a écrit et formé dans les années 60) et plus tard, les célèbres I-Threes, les chanteurs de sauvegarde de Bob Marley et des Wailers.

Marley avait d’autres relations

Ce n’est pas un secret que Marley avait des relations extraconjugales avec d’autres

femmes. Certaines de ces relations ont abouti à des enfants. Janet Hunt a accouché

à Rohan Marley, et Pat Williams est la mère de Robert «Robbie» Marley.

Marley a souvent voyagé en Europe et c’est là qu’il a rencontré la Londonienne Lucy Pounder (mère de Julian Marley), ainsi que Janet Bowen, qui vient aussi d’Angleterre. Bowen avait Karen, la fille de Marley.

Anita Belnavis et Yvette Crichton ont également porté les enfants de Marley, mais l’un de ses plus célèbres dalliances était avec l’ancienne Miss Monde, Cindy Breakspeare – la mère de Damian Marley.

Ils avaient une relation qui a duré dans les années 70 et jusqu’à la mort de Marley à 36 ans. Breakspeare a fait savoir que bon nombre des chansons de Marley parlaient d’elle.

Rita Marley coincée à ses côtés

Rita Marley n’a jamais divorcé de son mari et est devenue veuve en

son début de la trentaine. Dans son autobiographie, No Woman No Cry: My Life with Bob

Marley, elle a décrit la douleur et le chagrin qu’elle ressentait à cause de ses affaires.

Mais elle l’a toujours aimé et a accueilli tous ses enfants, en élevant certains

sa propre.

Rita Marley | Ross Marino / .

Cependant, elle a également partagé qu’elle avait plus tard joué un rôle maternel avec lui et mis ses sentiments personnels de côté afin qu’elle puisse faire son travail de chanteuse et élever leurs enfants. Lors d’une vieille entrevue avec Kiss of Paradise, Rita Marley a partagé que son souvenir préféré de son mari était tous.

Après sa mort, elle ne s’est jamais remariée, mais a adopté plus de

30 enfants en Éthiopie et est impliqué dans les fondations de Bob Marley et le

domaine familial. Elle siège également au premier plan de ses propres œuvres caritatives.