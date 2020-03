Combien de frères et sœurs le fondateur de Huda Beauty Huda Kattan a-t-il?

Huda Kattan est rapidement devenue l’une des femmes les plus reconnues de l’industrie de la beauté. Depuis qu’elle a commencé son voyage il y a une décennie, elle a accumulé une énorme audience sur Instagram et a créé une ligne cosmétique de plusieurs millions de dollars.

Alors que le magnat de la beauté aime partager sa vie avec ses fans sur Instagram, il y a quelques choses à son sujet qui restent un mystère pour beaucoup de gens. Voici un aperçu de la vie familiale de Huda Kattan et du nombre de frères et sœurs qu’elle a.

Qui est Huda Kattan?

Huda Kattan | Mary Clavering / Young Hollywood / .

Kattan est né le 2 octobre 1983 à Oklahoma. Ses parents sont tous deux des immigrants irakiens venus en Amérique avant sa naissance pour que sa mère puisse enseigner la biologie et son père pour poursuivre une carrière en génie mécanique.

Quand Kattan était jeune, ses parents ont déménagé au Tennessee. Pendant qu’elle vivait au Tennessee, elle s’appelait «Heidi» parce que tous les enfants avec lesquels elle allait à l’école pensaient que Huda était un nom très étrange.

La famille avait ensuite déménagé au Massachusetts où Huda a dit qu’elle avait finalement l’impression qu’elle pouvait être elle-même. Dans une interview avec Vogue, Huda a déclaré: «Je voulais passer par Huda mais les gens pensaient que c’était tellement bizarre. Mais quand nous avons déménagé au Massachusetts, les gens se disaient: “C’est un nom tellement cool!” Ils me diraient même: “Vous êtes de l’Irak; wow, c’est tellement cool. “

Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, elle a poursuivi ses études à l’Université du Michigan pour étudier les finances. Elle a décroché un emploi bien rémunéré dans les finances peu de temps après avoir obtenu son diplôme.

Cependant, la récession de 2008 l’a laissée sans emploi et a cherché d’autres options. Au lieu d’essayer de trouver un autre emploi dans la finance, Kattan a décidé de fréquenter la célèbre école de maquillage Joe Blasco puis a lancé son propre blog de beauté en 2010 appelé Huda Beauty.

Huda Kattan a-t-il des frères et sœurs?

Kattan est le troisième enfant de quatre frères et sœurs. Elle a un frère aîné nommé Khalid, une sœur aînée nommée Alya et une sœur cadette nommée Mona. Lorsque Kattan a décidé de poursuivre une carrière dans l’industrie de la beauté, c’est sa sœur aînée, Alya, qui l’a aidée à mettre le pied dans la porte.

Elle a dit que sa sœur aînée était en fait la première personne qui l’avait intéressée au maquillage alors qu’elle n’était qu’une adolescente. Et lorsqu’elle a décidé de commencer une carrière dans l’industrie de la beauté, les deux sœurs partageraient d’innombrables trucs et astuces beauté sur leur page Facebook et autres réseaux sociaux.

Bientôt, leurs publications ont commencé à devenir virales, et avant de le savoir, Huda Beauty est devenue un nom familier.

Huda Beauty est une entreprise familiale

En 2013, Huda Beauty a lancé sa propre ligne de cosmétiques. Le premier article à frapper les étagères de la nouvelle ligne de cosmétiques a été les faux cils.

Kattan a déclaré qu’elle avait eu l’idée de créer sa propre marque de cils lorsqu’elle n’a pas pu trouver une paire qu’elle aimait dans les magasins. Apparemment, d’autres personnes ont eu le même problème et peu de temps après que les cils ont frappé le marché, ils ont été vendus.

Aujourd’hui, la ligne de cosmétiques vend plus de 100 articles de beauté différents, y compris du rouge à lèvres, des surligneurs, un fond de teint mat et même un fond de teint. L’entreprise est rapidement passée d’un blog modeste à une icône mondiale en quelques années seulement.

L’entreprise est maintenant basée à Dubaï et Kattan et ses deux sœurs jouent un rôle actif dans la gestion de l’entreprise. Sa sœur aînée, Alya, est la directrice en chef d’Instagram de l’entreprise. Et sa sœur cadette, Mona, est la présidente mondiale de la société.

Grâce au travail acharné et au dévouement des trois sœurs, la société est aujourd’hui connue comme l’une des entreprises cosmétiques les plus dynamiques au monde. Et Kattan est également devenu l’un des influenceurs Instagram les plus reconnus de l’industrie de la beauté.