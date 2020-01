Combien de Grammy a gagné Billie Eilish?

Avec ses 5 victoires aux Grammy Awards, (10 si vous comptez les récompenses remportées par Finneas), Billie Eilish prouve que l’âge ne fait pas obstacle à son succès. Elle est devenue l’un des artistes avec le plus de récompenses la nuit dernière, après avoir été l’une des artistes les plus nominées. Voici notre regard sur Eilish, sa musique et son histoire avec ce prix.

Billie Eilish et Finneas O’Connell lors des 62e GRAMMY Awards | Rachel Luna / FilmMagic

Billie Eilish et son frère, Finneas O’Connell, ont présenté «When The Party’s Over» aux Grammy Awards 2020

Vous la connaissez peut-être pour sa chanson optimiste et décalée «Bad Guy». Aux Grammy Awards 2020, Billie Eilish et son frère ont interprété leur chanson «When The Party’s Over» de leur dernier album. Ils ont également remporté quelques Grammy Awards.

Elle est également l’une des plus jeunes artistes honorées lors de la cérémonie de remise des prix. En fait, selon Yahoo, elle est la première artiste née au 21e siècle à avoir un album Billboard n ° 1. C’était pour sa sortie en 2019, When We All Fall Asleep, Where Do We Go, le même album nominé aux Grammy Awards 2020.

Billie Eilish lors de la 62e cérémonie annuelle des GRAMMY Awards | Kevin Mazur / . pour la Recording Academy

Combien de Grammy Awards Billie Eilish a-t-elle gagnés?

Sans surprise, Billie Eilish a remporté une poignée de prix aux Grammy Awards 2020. Cela comprend le disque de l’année pour «Bad Guy», l’album de l’année, la chanson de l’année pour «Bad Guy», le meilleur nouvel artiste et le meilleur album de chant pop.

Le frère de Billie Eilish, Finneas O’Connell, a lui-même remporté quelques Grammys. Cela comprend le meilleur album d’ingénierie non classique pour Quand nous nous endormons tous, où allons-nous, la chanson de l’année pour «Bad Guy» et le producteur de l’année non classique.

“Oh mon dieu, tant d’autres chansons le méritaient, je suis désolée”, a déclaré Billie Eilish lors de son discours d’acceptation de la chanson de l’année. “Salut. Merci beaucoup. Ceci est mon premier Grammys. Je n’ai jamais pensé que cela arriverait de toute ma vie. J’ai grandi en les regardant. Et voici mon frère, Finneas, et c’est mon meilleur ami. “

“J’ai l’impression de plaisanter beaucoup et je ne prends jamais rien au sérieux à ce genre de choses, mais je veux vraiment dire que je suis tellement reconnaissante”, a-t-elle poursuivi. “Et je veux seulement dire que je suis reconnaissant, et je suis tellement honoré d’être ici parmi vous tous. Je t’aime dans mon cœur. J’ai grandi en vous regardant tous. Merci à mon équipe, ma maman, mon père, mes meilleurs amis… pour m’avoir gardé en vie à ce jour. »

Quelle est la prochaine étape pour Billie Eilish?

A seulement 18 ans, ce musicien a plein de projets en mouvement. Billie Eilish a récemment réalisé et publié un clip pour sa chanson «Everything I Wanted». En quelques heures, le clip est passé à l’un des meilleurs spots sur YouTube, gagnant plus de 18 millions de vues.

Tout juste sortie de ses victoires aux Grammy Awards, Billie Eilish entame une tournée mondiale ce printemps, faisant des arrêts à New York, San Francisco et Orlando. Vraisemblablement, elle sortira de nouvelles musiques en cours de route, car “Tout ce que je voulais” est tombé en novembre 2019.

Musique de Billie Eilish, y compris son album primé aux Grammy Awards Quand nous nous endormons tous, où allons-nous? est disponible sur Spotify, Apple Music et la plupart des principales plateformes de streaming.