Combien de saisons de «General Hospital» existe-t-il?

Plus de 50 saisons de l’Hôpital général sont en jeu, y compris des scénarios qui ont concerné 11 présidents, quatre guerres majeures, le Summer of Love et la disparition de 15 autres feuilletons.

En plus de l’Hôpital général, il n’y a que trois feuilletons actuels: The Bold and the Beautiful, Days of our Lives et The Young and Restless.

Il y a de plus en plus de spéculations sur la durée de vie des savons dans la culture télévisuelle quotidienne, mais avec le retour des programmes à certains aspects des racines qui en ont fait des aliments de base dans nos maisons, cette spéculation peut ne pas être justifiée. Prenez l’Hôpital général, par exemple.

L’hôpital général reprend ses racines

MAURICE BENARD, BONNIE BURROUGHS | Valerie Durant via .

L’Hôpital général a toujours été sur les relations tumultueuses. Pendant les 30 premières années, vous pouvez vous connecter après avoir raté quelques émissions et savoir qui fait quoi et avec qui en passant quelques minutes à écouter les conversations et à bavarder autour du poste d’infirmières du 7e étage. Les histoires d’aujourd’hui se concentrent toujours sur les relations, mais un certain nombre de crimes organisés et d’intrigues internationales ont infiltré le feuilleton au fil des ans.

Après une interruption du poste d’infirmières du 7e étage, l’Hôpital général retourne de plus en plus à son établissement d’origine centré autour de l’hôpital.

Casting de l’hôpital général

Votre grand-mère a écouté ses «histoires» dans les années 1960 pour regarder la vie et les amours des médecins et des infirmières travaillant dans cet hôpital encore sans nom. Les savons étaient une pure évasion au cours de ces deux décennies de bouleversements culturels et les arcs de l’histoire reflètent souvent ces mœurs, même aujourd’hui. Ce que les censeurs ne permettaient pas dans les premières années, c’est le premier jeu aujourd’hui.

Les savons ont connu leur apogée, avec 19 émissions différentes sur trois réseaux différents au cours de la saison 1969-1970. En 1970, le casting de l’Hôpital général comprenait John Beradino (Steve Hardy), Rachel Ames (Audrey March), Emily McLaughlin (Jessie Brewer), Peter Hansen (Lee Baldwin) et Martin West (Phil Brewer).

La compétition était grande entre les savons, mais ce n’est que lorsque le «supercouple» est devenu un mot familier que l’Hôpital général a pris une longueur d’avance sur le peloton.

Beaucoup de vieux visages ont disparu, remplacés par de jeunes personnages traitant de problèmes contemporains. Un reproche actuel parmi les fans chevronnés est qu’il y a trop de jeunes acteurs dominant les scénarios. Mais après près de 60 ans, vous devez vous attendre à des changements à mesure que les acteurs décèdent, prennent leur retraite ou partent pour d’autres pâturages.

À l’heure actuelle, 27 acteurs sous contrat entrent dans la saison 2020-2021, y compris Benard dans le rôle de Sonny Corinthos, qui figure également en tête de la liste des acteurs pour les épisodes apparus.

«Hôpital général»: le savon le plus ancien

L’Hôpital général a commencé sa course le 1er avril 1963. À l’époque, ce n’était qu’une demi-heure de feuilleton avant de s’étendre à 45 minutes en 1976 et à une heure complète en 1977. La saison 2020-2021 est la 58e de l’Hôpital général.

Ce qui confère à l’Hôpital général son pouvoir de résistance réside dans le pouvoir de se connecter avec un soupçon de danger et d’intrigue, de s’attaquer aux problèmes contemporains importants pour les téléspectateurs d’aujourd’hui – et de revenir à ses racines au poste d’infirmière de l’hôpital.

La saison 2020-2021 marque la 58e année de diffusion de l’hôpital général. L’émission a remporté 13 prix Daytime Emmy, le plus grand nombre de drames diurnes de l’histoire des savons.