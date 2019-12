Combien de temps a été Michael Weatherly sur «NCIS»

Les fans ont depuis longtemps un trou profond et irréparable dans leur cœur depuis le départ de l'agent spécial Anthony DiNozzo de NCIS. Le personnage populaire n'était pas seulement un favori des fans, mais un personnage clé de l'équipe de résolution de crime de la série. Michael Weatherly a dépeint DiNozzo pendant un certain nombre de saisons et a été crucial pour fournir à la fois des plaisanteries pleines d'esprit et un soulagement comique bien nécessaire.

L'une des raisons pour lesquelles le spectacle est resté si populaire est due aux excellents choix de casting pour ses personnages, y compris DiNozzo de Weatherly.

Le personnage de Michael Weatherly était un élément crucial du casting

Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) | Jace Downs / CBS via .

Tony DiNozzo de Michael Weatherly était un pilier de la distribution de l'émission. Construit à la fois comme un soulagement comique et comme un régal pour les yeux de l'équipe, ce personnage a toujours contribué à une plaisanterie légère, même au milieu des affaires criminelles les plus horribles. Ses ébats juvéniles ont aidé à rendre les cas brutaux qu'ils couvraient plus faciles à supporter pour le public.

Le plus aimé, cependant, était sa relation avec la co-star Cote de Pablo qui jouait son collègue Ziva David. Les deux ont partagé un flirt "chat et souris" sur le spectacle qui a captivé les fans et tiré les cordes cardiaques. Cela est devenu particulièrement déchirant, cependant, lorsque Ziva, présumée morte, n'était plus un personnage régulier du NCIS.

Weatherly était un élément de longue date de la série

Michael Weatherly a commencé à jouer Tony DiNozzo en 2003 et a continué son rôle régulier sur NCIS jusqu'en 2016. DiNozzo était un ancien détective des homicides connu pour taquiner ses collègues, citer des films et ne pas être particulièrement chanceux avec les femmes. Weatherly a joué DiNozzo dans chaque épisode pendant les treize saisons ainsi que dans les deux retombées de la série, NCIS: Nouvelle-Orléans et NCIS: Los Angeles.

Après 13 saisons dans l'émission, Weatherly a quitté la série pour se diversifier. Il a joué le rôle principal dans le drame juridique de CBS, Bull. Weatherly joue le Dr Jason Bull, qui est à la tête d'une société de conseil en procès connue pour avoir aidé à étoffer des stratégies pour remporter un procès.

Weatherly pourrait-il revenir à «NCIS»?

Michael Weatherly a déclaré aux journalistes que la décision de partir NCIS était un choix difficile. C'était finalement une combinaison de «le récent départ de Cote de Pablo de la série, ainsi que son désir de se diversifier professionnellement.» Dans la saison 11, lorsque le personnage de Ziva ne faisait plus partie de la série, Weatherly a commencé à se sentir comme un beaucoup de chimie avec ses collègues avait disparu et il était prêt à essayer quelque chose de nouveau.

«C'est arrivé au bon moment. J'ai été brûlé par NCIS et j'étais prêt à relever un nouveau défi », a déclaré Weatherly aux journalistes. "Parfois, le changement est aussi bon qu'un repos."

D'autres changements sont également à l'horizon pour Weatherly également. Les fans espéraient une réunion de Tony et Ziva sur NCIS, et des rumeurs circulent selon lesquelles il pourrait y avoir un redémarrage potentiel de leur romance à l'écran. Rassembler Ziva et Tony rapprocherait les fans NCIS dans les hordes, il est donc probable que CBS tentera cela à l'avenir.