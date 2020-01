Combien de temps durent les cérémonies des roses?

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les concurrents de The

Le baccalauréat est tellement bouleversé après avoir été éliminé tôt dans la

compétition? Cela pourrait être dû en partie à la privation de sommeil.

Les bacheliers et les bachelorettes, ainsi que les candidats au bachelor et les membres de l’équipage, ont dévoilé combien de temps les cérémonies de rose prennent vraiment pour filmer. Ce n’est pas aussi transparent qu’il y paraît!

Peter Weber et Chris Harrison | John Fleenor / ABC via .

Les premières cérémonies de rose peuvent durer jusqu’au petit matin

Vous vous souvenez de la saison de Colton Underwood et de la semaine 1 de la saison de Peter Weber, lorsque les fans ont remarqué que les candidats semblaient porter du champagne pendant que les coqs chantaient? En fait, ils avaient raison.

Le directeur du baccalauréat, Ken Fuchs, a déclaré au Hollywood Reporter

que le

la première cérémonie des roses dure la plupart du temps jusque dans la matinée.

“Il y a beaucoup de femmes qui

le célibataire doit se rencontrer… Cela prend juste du temps », a-t-il expliqué. “C’est long,

longue nuit. C’a toujours été tout un exploit de réussir, car

c’est inévitablement la lumière du soleil au moment où vous rentrez chez vous. ”

L’ancien célibataire Sean Lowe a raconté à Glamour la même histoire sans sommeil. “Cette première nuit dure jusqu’à environ 7 heures du matin, puis chacune dure jusqu’à 3 ou 4 heures”, a-t-il expliqué. Pas étonnant que tout le monde ait l’air battu au moment où ils montent en limousine pour rentrer chez eux.

Ajuster les caméras et mémoriser les noms prend beaucoup de temps

Alors pourquoi le baccalauréat

les cérémonies de rose prennent si longtemps? Il y a quelques raisons. Ancienne Bachelorette (et

Candidat au baccalauréat) Ali

Fedotowsky a déclaré que les bacheliers et les bachelorettes ne se souviennent presque pas des noms

ainsi que cela ressemble à la télévision.

“Eh bien, je doute que beaucoup de gens

pourrait se souvenir des 25 [names]”, Elle

expliqué à E! News, “donc le Bachelor / ette entre dans la cérémonie des roses

chambre et dit quelques noms à la fois, puis part pour obtenir les prochains noms. ”

Cela signifie qu’il y a du temps entre chaque prise lorsque le Bachelor / Ette regarde

sur des flashcards avec les noms et les photos des candidats.

Lowe a ajouté dans son interview Glamour que les caméras doivent également être repositionnées pour assurer le meilleur cliché. Cela fait que la nuit dure très longtemps.

“C’est absolument épuisant”, a-t-il déclaré. «À la télévision, ce que vous voyez, c’est que je distribue une rose, la fille s’avance et l’accepte, puis je distribue une autre rose. En réalité, il y a environ trois à cinq minutes entre chaque rose car les 15 caméras doivent se repositionner. »

Certains pensent que les longues heures ajoutent au drame «Bachelor»

Bien sûr, les longues nuits ont un avantage. Les cérémonies de rose deviennent des enjeux plus élevés et beaucoup plus dramatiques lorsque les candidats sont épuisés, affamés et épuisés par une nuit de boisson par-dessus tout.

Ajoutez un cocktail de plusieurs heures, espérez que vous rencontrerez l’amour de votre vie et essayez de rester calme devant la caméra dans les cheveux et le maquillage, et tout cela ajoute beaucoup de larmes et de déception.

Fuchs a déclaré qu’il pensait que les longues nuits de tournage pourraient ajouter à l’émotion des candidats au Bachelor, en particulier lorsque la plupart d’entre eux n’étaient jamais apparus à la télévision auparavant.

“C’est une nuit d’émotion de toute façon”, at-il dit. “Et si vous rentrez chez vous et que vous êtes renvoyé chez vous, je suis sûr que c’est un peu plus émotif à cause de la durée ou de la fatigue que vous pourriez ressentir. C’est un processus épuisant tous les jours. ”

Selon Fedotowsky, les candidats au Bachelor sont immédiatement emmenés dans un hôtel voisin s’ils n’obtiennent pas de rose. «Ils quittent le manoir cette nuit-là et se rendent dans un hôtel près du manoir», a-t-elle expliqué. “Je suis sûr qu’ils sont renvoyés chez eux le lendemain ou peu après.”