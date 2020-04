Combien de temps les fans devront-ils attendre pour que la dernière saison 6 soit diffusée?

La saison 5 de Better Call Saul était la meilleure à ce jour, avec de nombreux fans de Breaking Bad commençant à prédire que ce spin-off pré-final finira par dépasser l’original en termes de qualité. La série a eu du mal à faire les cent pas et à se concentrer au début. Mais maintenant? C’est une combinaison brillante de narration et d’action rapide qui parcourt toute la gamme des émotions humaines dans chaque épisode.

Et maintenant, après avoir attendu 18 mois entre la saison 4 et la saison 5, les fans craignent d’attendre encore plus longtemps pour que la dernière saison baisse. Avec une pandémie mondiale en cours, quand les fans peuvent-ils s’attendre à ce que la saison 6 de Better Call Saul soit enfin diffusée?

Vince Gilligan a révélé que la saison 6 de «Better Call Saul» est déjà

dans les ouvrages

Tout d’abord, la bonne nouvelle. Avec autant de spectacles prenant des pauses,

retarder les saisons en cours, ou même terminer sans diffuser leur finale

épisodes, Better Call Saul a respecté son calendrier de diffusion original

même à la suite de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Le dernier épisode de

la saison 5 a été diffusée le 20 avril 2020.

Et un peu plus tôt que cela, le co-créateur de la série, Vince Gilligan, a déclaré que lui et les scénaristes avaient déjà commencé à travailler sur la prochaine saison depuis chez eux.

“Nous nous déconnectons [on season 6]», A déclaré Gilligan lors d’une récente interview avec Variety. “Nous avons fait des téléconférences vidéo afin d’avoir une salle d’écrivains virtuels. Peter [Gould] et tous les écrivains et moi-même sommes tous réunis à l’aide de la technologie Internet et je déteste ça… Nous préférons de loin être en personne. “

Quand sera diffusée la saison 6 de «Better Call Saul»?

Malheureusement, personne – y compris les créateurs de la série – n’a une date de sortie exacte à l’esprit pour la saison 6. Mais les fans espèrent qu’il n’y aura pas une pause aussi importante qu’entre les saisons 4 et 5.

Actuellement, IMDb a des épisodes 1 à 13 provisoirement prévus pour 2021. Il se pourrait que ce soit dans la seconde moitié de l’année, surtout si la production ne peut pas commencer avant la fin de 2020 en raison du coronavirus. Tout dépend de la durée pendant laquelle les studios restent fermés et des lignes directrices sur la distance sociale restent en place.

La dernière saison semble mériter l’attente, peu importe sa durée. Gilligan revient dans l’équipe de production pour aider à raconter le dernier chapitre de l’incroyable histoire de Saul Goodman.

“Better Call Saul” aura un épisode de plus que “Breaking

Bad ’did

Nous ne savons pas grand-chose sur la sixième saison à part obtenir une confirmation

qu’il terminera complètement le scénario et ne laissera probablement pas la porte

ouvert pour plus de retombées. De plus, ce sera un épisode de plus que Breaking

Bad était, avec 63 épisodes par rapport à Breaking Bad’s 62.

«Lorsque nous avons commencé, ce que nous voulions faire, c’était de

récit. Je suis heureux de pouvoir dire que nous allons pouvoir le faire “, co-créateur

Peter Gould a déclaré, selon

à IndieWire.

“Ça va être 13 épisodes, et j’étais tellement fier d’être un

une partie de Breaking Bad parce que je sentais que Vince [Gilligan] et le reste

d’entre nous a réussi à coller l’atterrissage sur ces 62 épisodes. Et nous allons essayer

comme l’enfer de coller l’atterrissage sur ces 63 épisodes. “

Il va sans dire que nous allons compter les jours

pour voir comment se termine l’histoire de Saul Goodman. L’année 2021 ne peut pas arriver assez tôt.