Combien d’enfants a Salma Hayek?

Salma Hayek a recommencé. Son nouveau film, Like A Boss, semble hilarant. Elle joue aux côtés de Tiffany Haddish et Rose Byrne, toutes deux de talentueuses comédiennes.

Son nouveau film est une preuve supplémentaire que Hayek a une gamme incroyable. Elle a réussi dans des rôles dramatiques, des films d’action et des comédies.

Les fans ne peuvent avoir aucun doute que Hayek est talentueuse, mais elle réussit également dans sa vie personnelle. Elle est heureusement mariée, avec une famille adorable.

Salma Hayek est mariée à un homme d’affaires

Son mari, François Henri Pinault, pourrait être la raison pour laquelle Hayek s’habille si bien. Pinault est un milliardaire français. Il est dans le secteur de la mode et sa société possède des marques bien connues.

Pinault est président-directeur général du groupe Kering, la société mère de nombreux grands noms de la mode, comme Yves Saint Laurant, Balenciaga et Gucci. Hayek est incroyablement élégante, ce qui est logique compte tenu de la façon dont son mari est connecté dans le monde de la mode.

Ils se sont peut-être rencontrés dans l’industrie de la mode, mais les fans ne peuvent pas en être sûrs. Hayek a refusé de dire comment elle et Pinault se sont rencontrées. Les deux se sont rencontrées quand elle avait 39 ans.

Elle a pris le temps de se concentrer sur sa carrière avant de s’installer, mais ça valait le coup. Selon Hayek, Pinault est le meilleur mari de tous les temps. Elle dit que la façon dont ils se sont rencontrés était très romantique, mais elle veut garder le secret. C’est son histoire spéciale, et elle ne la partagera pas.

Salma Hayek et Francois Henri Pinault ont un enfant ensemble

Leur fille, Valentina, a 12 ans. Pinault a également trois enfants issus d’une relation antérieure. C’est une bonne chose pour Hayek, qui a toujours voulu plus d’un enfant.

Hayek était plus âgée quand elle et Pinault se sont rencontrées et n’ont pas eu Valentina avant l’âge de 41 ans. Elle n’a pas pu avoir plus d’enfants, alors elle est heureuse d’aimer les enfants de son mari comme les siens.

«J’ai toujours voulu avoir beaucoup d’enfants et je n’ai pas pu. Mon corps, comme un miracle, en avait un. L’énorme bénédiction que j’ai eue est que mon mari a trois autres enfants. J’en ai donc quatre. Et ils sont tous tellement différents. “

C’est dommage que Hayek n’ait pas pu avoir d’autres enfants, mais elle a certainement tiré le meilleur parti du maternage de Valentina. Elle parle ouvertement de la difficulté d’être un parent qui travaille et elle encourage les gens à être «présents» avec leurs enfants.

Elle dit qu’il est facile d’installer un enfant devant un écran, mais plus gratifiant de le forcer à participer à la vie. Ce n’est pas une tâche facile, mais selon Hayek, cela en vaut la peine.

“Cela prend beaucoup de travail et les momies sont très fatiguées parce que la plupart d’entre nous travaillent et la vie est épuisante, surtout si vous êtes une maman plus âgée comme moi, mais vous devez faire l’effort”, a déclaré l’actrice.

Valentina Paloma est déjà très talentueuse

La fille de Hayek, 12 ans, Valentina montre déjà une touche artistique. On dirait qu’elle prend après sa mère. Hayek a récemment publié une photo d’elle en train de siroter un café sur Instagram, ce qui a incité les fans à louer sa beauté artistique.

Le photographe? Valentina Paloma. Il semble que tout le travail que Hayek a fait pour que Valentina participe à la vie porte déjà ses fruits.

Apparemment, la photographie n’est pas le seul talent de Valentina. Elle coupe également les cheveux et a même coiffé sa maman.

Valentina a marché sur la piste avec ses parents pendant la Fashion Week de Milan. Elle a beaucoup de talent et d’intérêts, et tout cela grâce au travail acharné de Hayek.

Hayek est une femme très occupée. D’une manière ou d’une autre, elle trouve également le temps d’être une grande maman entre tous ses nombreux projets. Les fans sont ravis de voir Valentina grandir.