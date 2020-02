Combien d’enfants DJ Khaled a-t-il?

DJ Khaled est connu pour sa grande personnalité. Il a un sens de la mode pour correspondre, et les fans ont l’habitude de le voir paré de couleurs irisées, ou même de toutes les tenues en or. Cela peut surprendre les fans occasionnels de savoir qu’il vient de modestes débuts.

DJ Khaled est né de parents palestiniens en Louisiane. Il n’a pas remis son succès, il devait vraiment le gagner. Certains de ses conseils pour réussir sont devenus des mèmes, et il semble souvent que la communauté Internet ne prenne pas ses conseils au sérieux. C’est peut-être une erreur. DJ Khaled est un self made man. Il est plus complexe qu’il n’en mérite. Plus qu’un influenceur et un rappeur, DJ Khaled est un homme d’affaires intelligent et un père dévoué.

Le premier fils de DJ Khaled est déjà célèbre

Asahd, le premier-né de DJ Khaled est né le 23 octobre 2016. Asahd aura 4 ans cette année, et contrairement à la plupart des 4 ans, il a déjà un album qui porte son nom.

DJ Khaled était ravi lorsque son premier fils et enfant est né. À sa manière habituelle, il s’est d’abord rendu sur les réseaux sociaux pour remercier Dieu et sa femme.

Son article en larmes sur Snapchat était touchant, mais un représentant de DJ Khaled a donné plus de détails à Us Weekly, en disant: «DJ Khaled et Nicole Tuck souhaitent la bienvenue à leur fils, une belle et jeune icône en bonne santé, Asahd Tuck Khaled, née à 2 h 05, 7 ans. 14 livres et 21,5 pouces de long, le 23 octobre 2016. Le sens d’Asahd est Lion en arabe. »

DJ Khaled a dit à plusieurs reprises à quel point il était reconnaissant d’être père. Il a même produit non pas un, mais deux albums en l’honneur de son fils. Grateful est sorti en 2017 et Father of Asahd a été libéré en 2019.

DJ Khaled et Nicole Tuck viennent d’avoir un bébé numéro deux

Maintenant, DJ Khaled a encore plus de raisons d’être reconnaissant. Lui et sa femme ont accueilli un deuxième enfant en janvier. Le 21, DJ Khaled a posté une photo de lui en l’honneur du médecin qui a livré son nouveau paquet de joie.

Sa légende disait «MERCI ALLAH! MERCI MA REINE NICOLE! BÉNISSEZ DR JIN! UN AUTRE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Ce n’était pas les premiers fans à avoir entendu parler du nouveau membre de la famille Khaled. DJ Khaled avait précédemment annoncé que Tuck et lui attendaient un autre garçon en septembre 2019. Il a publié à quel point il était heureux d’être père d’Asahd et comment il était sur la lune à la perspective d’un autre fils. “Juste au moment où je pensais que la vie ne pouvait pas s’améliorer, j’ai reçu une autre bénédiction que ma reine attend pour un ajout à notre héritage. Je me sens plus inspiré que jamais maintenant. … ALLAH JE VOUS AIME TELLEMENT! MA REINE JE T’AIME TELLEMENT! ASAHD JE T’AIME TELLEMENT! Et pour le petit garçon de mon QUEEN’S BELLY, je t’aime tellement! “

Son nouveau petit garçon s’appelle Aalam, ce qui signifie monde en arabe.

Qui est Nicole Tuck?

DJ Khaled a toujours exprimé sa gratitude à sa femme pour avoir porté ses fils. Elle peut être responsable de bien plus que l’aider à faire grandir sa famille. La mère de deux enfants est incroyablement intelligente et capable. Elle a une maîtrise en éducation, mais consacre la majeure partie de son énergie intellectuelle à la carrière de son mari.

Ils sont mariés depuis 11 ans, bien avant que DJ Khaled ne retrouve la notoriété qu’il a aujourd’hui. Elle aide à le gérer, mais ce sont des gens très différents. Tuck n’est pas du tout actif sur les réseaux sociaux, ce qui est tout le contraire de DJ Khaled.

D’une manière ou d’une autre, ces deux choses fonctionnent, et elles semblent toutes deux très excitées d’accueillir Aalam dans la famille. D’après les publications des médias sociaux de DJ Khaled, Aalam et Asahd sont déjà les meilleurs amis.