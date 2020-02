Combien d’enfants Nev Schulman a-t-il?

En tant qu’hôte de la longue émission de téléréalité de MTV Catfish, le travail de Nev Schulman consiste à découvrir les mensonges que les gens font passer pour des amoureux en ligne. Mais dans la vraie vie, il semble avoir trouvé la vraie affaire avec sa femme Laura Perlongo. Le couple heureux est marié depuis 2017 et aime collaborer à des projets tels que la série Facebook qu’ils produisent ensemble, We Need to Talk.

Mais qu’en est-il de l’énorme collaboration de la parentalité? Combien d’enfants Schulman et Perlongo ont-ils et envisagent-ils d’ajouter à leur famille à l’avenir?

Nev Schulman a eu du mal à s’engager au début

Nev Schulman et Laura Perlongo | Jim Spellman / WireImage

Schulman et Perlongo se sont rencontrés sur Instagram en 2015. Bien qu’il ait dit qu’il avait été frappé dès le début, il avait également des problèmes à régler. Il était récemment sorti d’une relation et il n’était pas sûr d’être prêt à s’engager sérieusement avec quelqu’un pour le moment.

“Je l’ai raté et j’ai dû la reconquérir”, a expliqué Schulman. Cela n’a pas dû être facile, car Perlongo a souligné: “Je ne pense pas l’avoir officiellement repris jusqu’à ce que nous soyons enceintes.”

La grossesse a été un tournant pour le couple.

Jeunes mariés et bébé fait trois

Baby Cleo est né en octobre 2016. En juillet 2017, lorsque Cleo avait neuf mois, Schulman et Perlongo se sont mariés. Cleo était une partie adorable de leur mariage, et Schulman s’est décrit comme le “gars le plus chanceux du monde” ce jour-là.

Les jeunes mariés semblaient plutôt satisfaits de la parentalité et de la vie conjugale, alors ils ne se sont pas arrêtés là. En janvier 2019, ils ont eu un autre bébé, un petit garçon nommé Beau.

Ce parent est plus patient avec les enfants

Bien que Schulman dit qu’il aime être papa, il admet également que Perlongo est mieux à même de gérer les frustrations de la parentalité.

Bien qu’il puisse s’énerver lorsque les choses tournent mal, comme un matin qu’il a décrit lorsque Beau a barbouillé accidentellement de la nourriture sur ses vêtements, Perlongo laisse des moments comme celui-ci lui rouler le dos.

Son conseil à son mari est de trouver l’humour dans l’instant: “Hé, c’est drôle. Ne vous fâchez pas, riez juste. On s’en fout?”

Il est facile de voir que Schulman adore ses enfants, même si certains moments sont difficiles. Il est aussi un père de soutien, partageant une histoire avec nous sur la façon dont il a aidé Cleo à se détendre quand elle avait peur de commencer l’école. Il l’a aidée avec un simple exercice de respiration, levant ses doigts et prétendant qu’il s’agissait de bougies d’anniversaire qu’elle soufflait. En environ quatre respirations, elle est capable de se calmer.

Ils sont sur la même longueur d’onde à propos de la taille de leur famille

Le couple est d’accord sur le nombre d’enfants qu’ils veulent avoir et, alors qu’il faisait la promotion de la nouvelle saison de Catfish, Schulman a déclaré que cela avait à voir avec leurs expériences de frères et sœurs. Alors qu’il n’avait qu’un seul frère, Laura en avait deux », et elle adorait avoir deux frères et sœurs et elle en a toujours. Je suis donc en trois. Je pense que c’est le chiffre. ”

Heureusement, Perlongo semble d’accord, même si elle ne se précipite pas sur quoi que ce soit tout de suite. “J’ai l’impression qu’il serait trop triste de ne plus dire de bébés”, a-t-elle déclaré à In Touch, “je ne pense pas que je sois prête pour le bébé n ° 3 pour l’instant. Je garde définitivement tous mes vêtements. »

Il semble qu’ils imaginent tous les deux un bébé de plus dans leur avenir, même s’ils ne savent pas exactement quand ils veulent que cela se produise. En attendant, ils semblent passer un bon moment ensemble dans cette aventure parentale.