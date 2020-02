Combien d’oscars a remporté Denzel Washington?

Si vous aviez besoin d’un homme de premier plan pour mettre n’importe quel film au-dessus au cours des trois dernières décennies, Denzel Washington aurait été un bon choix presque à chaque fois. Après avoir fait sa pause sur NBC’s St. Elsewhere en 1982, Washington est rapidement devenu un incontournable des longs métrages – et des récompenses annuelles.

En fait, la reconnaissance des critiques et de ses pairs est venue presque immédiatement une fois que Washington a commencé à atterrir les principales parties. Pour sa représentation du militant Steve Biko dans Cry Freedom (1987), Washington a reçu ses premières nominations aux Golden Globe et aux Oscars du meilleur acteur de soutien de l’année.

Deux ans plus tard, après avoir joué Private Trip in Glory (1990), Washington a reçu une autre série de nominations aux grandes récompenses. Cette fois, cependant, il n’est pas rentré les mains vides. Mais ce n’était pas la seule fois où Washington a remporté un Oscar.

Denzel a reçu 9 nominations en 2020

Denzel Washington pose avec son Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans «Glory». | CHRISTOPHE D YVOIRE / Sygma via .

Après avoir remporté l’Oscar du meilleur second rôle masculin pour son travail dans Glory, Washington n’a pas attendu longtemps pour se remettre en lice pour un autre Academy Award. Trois ans plus tard, l’Académie le nomme à nouveau – cette fois, pour son travail dans un rôle de premier plan.

La représentation de Malcolm X par Washington dans le film éponyme de Spike Lee l’a remis en lice pour d’autres récompenses. Mais Washington a eu de la malchance aux Oscars 1993. Cette année-là, l’Académie a décidé de donner à Al Pacino un Oscar attendu depuis longtemps pour le parfum d’une femme.

À la fin de la décennie, Washington était de nouveau en lice pour l’Oscar du meilleur acteur après avoir joué au boxeur Rubin Carter dans Hurricane (1999). Aux Oscars 2000, Kevin Spacey est rentré avec le Academy Award pour son travail dans American Beauty.

Mais la série de succès au box-office de Washington et les éloges de la critique ne pouvaient tout simplement pas être arrêtés. Pour son travail de flic tordu dans Training Day (2001), il a reçu son cinquième de ce qui est devenu neuf nominations aux Oscars jusqu’à présent dans sa carrière. Et il a remporté son premier Oscar du meilleur acteur pour ce rôle.

Denzel a remporté 2 Oscars à ce jour

Denzel Washington | J. Vespa / WireImage

Aux Oscars 2002, Washington a dû battre Sean Penn, Russell Crowe et Will Smith pour remporter son deuxième Academy Award. Et il a réussi. Après cette victoire, Washington a utilisé une partie de cette capitale des Oscars pour réaliser son premier long métrage. Cette photo, Antwone Fisher, est arrivée en 2002.

American Gangster, dans lequel Washington joue Frank Lucas, a suivi en 2007. (Cette image a rapporté plus de 250 millions de dollars dans le monde.) Plus de succès à gros budget sont venus après, mais Washington a continué à donner aux films de la critique beaucoup de choses à mâcher.

En 2012, son travail de Whip Whitaker in Flight lui a valu son sixième clin d’œil aux Oscars. Les septième et huitième nominations de sa carrière ont eu lieu en 2017 – tant pour la production que pour le théâtre – dans les clôtures August Wilson. Washington s’est ensuite mérité un neuvième pour son travail dans Roman J. Israel, Esq.

Bien qu’il ait eu 65 ans en décembre 2019, il n’y a aucune raison de penser que Washington le laissera là. Attendez-vous à lui dans la course pour un troisième Oscar dans un avenir proche. Les cinéphiles (et tous ceux qui profitent de l’industrie) n’en auraient pas autrement.

