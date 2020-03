Combien les candidats «Love Is Blind» sont-ils payés?

Une chose au sujet des émissions de téléréalité est devenue une réalité ces derniers temps, les concurrents utilisent souvent les émissions à des fins publicitaires. Gagner une émission de téléréalité est devenu moins important, surtout s’il s’agit d’un format axé sur la concurrence. Le baccalauréat est un bon exemple où il semble que beaucoup de femmes et d’hommes qui y participent ne sont pas vraiment là pour trouver l’amour et plutôt se promouvoir dans le monde.

Avec la récente émission de téléréalité à succès Netflix, Love is Blind, il semble y avoir des preuves du contraire. Les antécédents en matière de mariage sont meilleurs que ce que les sceptiques attendaient.

Grâce à un concept de dates se déroulant dans des pods (où le visage de chaque concurrent est caché), un véritable test social a été mis en place. Selon des sources, cependant, il peut y avoir une plus grande motivation en fonction de ce que les participants sont payés.

Les candidats ne sont presque rien payés

Selon un rapport de Women’s Health, une source anonyme affirme que tous les candidats à Love is Blind ne sont pratiquement rien payés. Sans aucun doute, ils sont payés pour une apparence télévisée standard, ce qui correspond à la plupart des émissions de téléréalité.

Tout cela semble confirmer que les participants sont vraiment là pour trouver l’amour de leur vie. Entendre cela rompt également la séquence sceptique des personnes utilisant les émissions de téléréalité comme forum promotionnel. Sur la base des statistiques du nombre de célibataires, cela ne devrait peut-être pas surprendre.

Bien que certains préfèrent rester célibataires, une bonne partie de ces personnes essaient toujours de trouver quelqu’un avec qui vivre pour la vie. L’idée d’aimer quelqu’un pour qui il est vraiment plutôt que ce à quoi il ressemble est sans doute l’un des meilleurs concepts de téléréalité sans paraître exploiteur.

Là encore, il peut y avoir un autre angle à cela car ils ne peuvent choisir que des candidats qui sont déjà attrayants.

Le taux de mariage de l’amour est aveugle jusqu’à présent

Sur six propositions pour cette première saison de Love is Blind, trois se sont séparées lors de la cérémonie de mariage, mais trois sont restées mariées. Étant donné que les antécédents sur des émissions comme The Bachelor sont terribles pour les couples qui se marient (ou se séparent), cela dit que l’amour vaut la peine pour les aveugles.

De plus, cela en dit autant sur les candidats s’ils sont prêts à passer par un format inhabituel pour trouver l’amour sans être payé une somme importante. Si la plupart des gens n’accepteraient probablement pas d’être exploités comme ça devant un public mondial, avoir trois mariages toujours unis pourrait donner une nouvelle vision de l’amour.

Peut-être que plus de gens sont vraiment prêts à aller au-delà de l’aspect physique des gens et à les apprécier pour qui ils sont à l’intérieur. C’est un message prometteur et inhabituel pour une émission de téléréalité alors que la plupart d’entre elles existent simplement pour titiller ou appuyer sur les boutons de la visionneuse.

L’amour peut usurper de l’argent après tout

Bien que les critiques de Love is Blind lui aient donné des critiques mitigées, il fait autre chose que de ne pas se concentrer sur l’argent: permettre des conversations prolongées entre les candidats. Il est au moins important de se parler sur une période de plusieurs jours pour bien connaître une personne.

Faire cela est loin de l’émission de télé-réalité plus impulsive The Proposition qui a été diffusée brièvement sur ABC en 2018. Les critiques l’ont sauvée, entraînant une disparition rapide. Surtout, cela était dû au ridicule de quelqu’un qui propose le mariage après seulement 20 minutes de plaisanteries.

Voyons plus d’émissions de téléréalité comme Love is Blind se concentrer sur les choses importantes de la vie au-delà de l’argent et de la célébrité.