Combien Olivia Pope gagnerait-elle dans la vraie vie?

Quiconque a vu même un seul épisode de Scandal

peut convenir que Olivia

Pope est un personnage intrigant, avec une carrière assez compliquée. Comme un

ancien avocat et assistant de la Maison Blanche, le pape apporte un sentiment d’urgence extrême à

son cabinet de gestion de crise, Olivia Pope & Associates. Intense, élégant et

émotionnellement compliqué, Pope est un personnage complexe. Dans la vraie vie, combien

une personne comme Pape ferait-elle vraiment?

Où Olivia Pope est-elle allée à l’école?

Bien que la plupart des antécédents de Pope soient inconnus, les fans savent exactement où elle est allée à l’école et ce qu’elle a étudié. Pope est allé à l’Université de Princeton et a étudié les sciences politiques. La science politique est apparemment le titre de gloire de l’école. Princeton est considérée comme la deuxième meilleure école du pays pour ceux qui s’intéressent aux sciences politiques. Cette année, il a été battu de peu par l’Université Harvard pour la première place, selon Niche.

Princeton est également heureux de prendre l’association fictive. le

l’école note toutes ses références célèbres de la culture pop directement sur son

site Web, et le diplôme du Pape est mentionné. Princeton a plusieurs autres cultures pop

prétend également faire référence. Carlton Banks de The

Le nouveau prince de Bel-Air serait également allé à la célèbre école. Sam

Seaborn de The West Wing a également obtenu un diplôme de fiction de l’école

comme l’a fait Bruce Wayne dans Batman Begins, note l’école.

Quel est le titre du poste d’Olivia Pope

Quiconque a vu Scandal sait que tout le travail de Pope est

centré sur le traitement des snafu basés sur l’image des plus influents de Washington D.C

et des gens puissants. Elle peut diriger sa propre entreprise, mais son titre de poste réel est que

d’un gestionnaire de crise. Bien qu’elle se retrouve souvent dans des crises de son très

posséder.

Kerry Washington en tant que Olivia Pope | Télévision de Mitch Haaseth / Walt Disney via .

Pope est peut-être un personnage fictif, mais elle est principalement basée sur une vraie personne. Elle est vaguement basée sur Judy Smith, une vraie gestionnaire de crise, avocate, auteure et productrice de télévision. Smith est célèbre pour son travail sous l’administration Bush. Elle a été assistante spéciale et attachée de presse adjointe sous l’administration, avant de commencer une activité de conseil. Pendant son temps en tant que consultante, elle a travaillé avec une clientèle de haut niveau comme Monica Lewinsky, selon le New York Times.

Combien gagnerait-elle dans la vraie vie?

On voit le pape répondre aux appels téléphoniques des politiciens jour et nuit

Scandale. La plupart supposeraient que des personnes réelles dans son cheminement de carrière

serait de faire une tonne d’argent pour combien ils travaillent, mais en réalité, une crise

le gestionnaire ne fait pas une tonne. Selon Glassdoor,

le gestionnaire de crise moyen gagne entre 50 000 $ et 125 000 $. Gestionnaires de crise

qui travaillent en politique ont tendance à gagner plus de 100 000 $, tandis que les gestionnaires de crise qui

passer leur temps à travailler avec des organismes à but non lucratif peut s’attendre à recevoir un chèque de paie plus petit.

Cependant, Pope possède sa propre entreprise et peut choisir le projet sur lequel elle veut travailler. Elle emploie également d’autres personnes, donc on peut supposer qu’elle gagne de l’argent que le gestionnaire de crise moyen fait dans un poste salarié. Après tout, un propriétaire d’entreprise gagne généralement plus que ses employés. La version réelle de Pope, a une valeur nette d’environ 5 millions de dollars, selon la Liste.