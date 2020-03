Combien valait Tiger Woods et Prenup d’Elin Nordegren?

Cela fait plus de 10 ans que la nouvelle du scandale de la tricherie de Tiger Woods a éclaté, mais l’étrange série d’événements entourant ses affaires refait surface dans la conscience du public maintenant qu’il y a des nouvelles de son ex-femme, Elin Nordegren: une relation et enfant avec un autre athlète professionnel.

Que s’est-il vraiment passé entre elle et Woods il y a toutes ces années?

Elin Nordegren nie avoir frappé Tiger Woods avec un club de golf

Tiger Woods | Chris Trotman / .

En novembre 2009, National Enquirer a révélé que Woods avait eu une liaison avec une hôtesse de boîte de nuit nommée Rachel Uchitel. Deux jours plus tard, Woods a écrasé son SUV juste à l’extérieur de sa maison dans la communauté fermée aisée de Windermere, en Floride, où lui et sa femme résidaient à l’époque.

Ce qui s’est produit ensuite dans les médias a dépassé de loin les ragots habituels et s’est transformé en ce qui ressemblait plus à un jeu de téléphone. Deux détails de l’accident ont été saisis, le club de golf et les blessures de Woods.

Des rapports sauvages se sont répandus sur la façon dont Nordegren avait attaqué Woods avec un club de golf dans une crise de rage jalouse, une rumeur qu’elle a qualifiée plus tard de “juste vraiment ridicule”. Elle a dit qu’il n’y avait jamais eu de violence à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison.

L’histoire officielle des personnes impliquées est que l’incident n’était pas lié à un différend domestique. On ne sait pas si un combat s’est produit avant l’accident, mais ce qui est connu, c’est qu’après que Woods s’est écrasé dans une bouche d’incendie et un arbre, il était inconscient dans sa voiture.

Nordegren a utilisé le club de golf pour briser une fenêtre et le sortir en sécurité. Toutes les blessures vues dans les jours suivants ont été causées par l’accident de voiture.

Elin Nordegren n’avait aucune idée que Tiger Woods avait triché

La nouvelle de l’accident de voiture sur les talons de l’affaire se brisant n’a fait qu’ajouter de l’huile sur le feu. Bientôt, de plus en plus d’informations ont été révélées à mesure que de nouvelles anciennes maîtresses se manifestaient. Les rapports sur le nombre de femmes avec lesquelles Woods a triché, à ce jour, sont partout sur la carte. ABC News a rapporté «au moins 9» immédiatement après les événements, tandis que les comptes de divers tabloïds ont atteint plus de 100 femmes.

Quel que soit le nombre, Nordegren était complètement aveugle. Après le divorce, elle a accordé une interview rare et honnête au magazine People. L’interview a été longue et s’est déroulée sur 4 jours.

“Je me sentais stupide alors que plus de choses étaient révélées – comment n’aurais-je pu rien savoir?” dit-elle à un moment donné.

“Il est difficile de penser que vous avez cette vie, et puis tout d’un coup – était-ce un mensonge? Vous avez du mal parce que ce n’était pas réel. Mais j’ai survécu. C’était dur, mais ça ne m’a pas tué », a-t-elle également partagé.

Tiger Woods a tenté de sauver le mariage

Woods a fini par faire une pause dans le golf pendant un certain temps et s’est rendu dans une clinique de réadaptation sexuelle au Mississippi. Il a également demandé une aide juridique pour renégocier les termes de leur accord prénuptial.

Selon The Daily Beast, le contrat de mariage initial du couple stipulait que Nordegren recevrait 20 millions de dollars après dix ans de mariage en cas de divorce. Les renégociations auraient inclus une offre de paiement immédiat de 5 millions de dollars pour rester dans le mariage, ainsi que 55 millions de dollars supplémentaires à l’accord prénuptial initial.

Malgré ses diverses tentatives pour la faire rester, Nordegren a décidé qu’il n’y avait pas de relation sans confiance et le couple a divorcé. On ne sait pas exactement avec quel montant elle est partie, bien que TMZ ait déclaré que c’était 100 millions de dollars. Selon Forbes, d’autres sources ont estimé le montant à 750 millions de dollars, un chiffre peu probable car il était supérieur à la valeur nette de Woods de 600 millions de dollars à l’époque.

Que s’est-il passé après le divorce de Tiger Woods?

Selon l’interview de Woods avec Time en 2015, Nordegren et lui ont pu coparentalement leurs deux enfants ensemble et sont même redevenus amis: «C’est l’une de mes meilleures amies. Nous pouvons décrocher le téléphone et nous nous parlons tout le temps. Nous savons tous les deux que les choses les plus importantes dans nos vies sont nos enfants. J’aurais aimé le savoir à l’époque. »

Nordegren vit une vie tranquille et sort maintenant avec l’ancien joueur de la NFL, Jordan Cameron. Les deux ont eu leur premier enfant en octobre 2019, et une source proche de la famille a déclaré que Nordegren était honnêtement surpris que quiconque se soucie de sa grossesse.