Combien valait vraiment la maison Sheffield?

Maxwell Sheffield, le producteur de Broadway, en vedette dans The Nanny, avait beaucoup à faire pour lui. Il était riche, il était beau et assez réussi, bien que loin d’être aussi réussi que son ennemi juré, Andrew Llyod Webber. Son vaste manoir de Manhattan personnifiait à quel point il était riche par rapport à la personne moyenne. Pouvez-vous deviner combien la maison aurait réellement coûté à l’homme d’affaires britannique?

Où était la résidence Sheffield

situé?

Plans extérieurs de la série

utilisé un immeuble situé au 7 East 75th Street à Manhattan. Situé

dans l’Upper East Side, le bâtiment utilisé pour les plans extérieurs du Sheffield

la résidence n’est pas une maison unifamiliale. Au lieu de cela, c’est un bâtiment qui contient

20 unités différentes, composées principalement d’appartements d’une chambre, bien que

des unités plus grandes sont également disponibles.

L’aube se brise sur Manhattan | Spencer Platt / .

Selon la liste des appartements,

une unité d’une chambre dans le bâtiment coûtera aux résidents un peu plus de 4 000 $ par

mois aujourd’hui. Zillow

note que le penthouse de 3 chambres et 2 salles de bains a été loué pour la dernière fois en 2017 pour

6 750 $. L’immeuble a été vendu pour la dernière fois en 2008 pour plus de 14 millions de dollars.

Quelle était la taille supposée de la maison

être?

Manhattan n’est pas connue pour offrir

de nombreuses maisons unifamiliales. Comme l’une des villes les plus densément peuplées du

monde, ses résidents ont tendance à être des habitants des appartements. Même encore, si vous regardez

assez dur, vous pouvez trouver de très grandes maisons à Manhattan. Le Sheffield

résidence était l’un de ces grands espaces de vie insaisissables. Fran Fine a dit une fois

que la maison avait 19 chambres. Nous savons qu’il y a au moins une chambre d’amis dans

la maison, et chaque enfant, ainsi que Maxwell, Niles et Fran,

avaient leurs propres chambres.

Fran Drescher (comme Fran Fine) et Charles Shaughnessy (comme Maxwell Sheffield) | CBS via .)

Maxwell, Fran et Niles vraisemblablement

tous avaient aussi leur propre salle de bain, et il y avait une salle de bain en bas.

En supposant que les trois enfants partagent une salle de bain, il est prudent de supposer que la maison a

au moins sept chambres, cinq salles de bains et au moins un bureau. L’essentiel

la taille du salon suggère que la maison ne lésine pas sur la superficie,

Soit. On peut supposer que l’espace de vie était d’environ 6 000 pieds carrés, et les Sheffields

même profité d’un patio extérieur, qui reste une rareté à New

York City.

Combien la maison aurait-elle vraiment

Coût?

The Nanny a pris fin en 1999

avec Max et Fran marchant ensemble vers le coucher du soleil, quittant New York

derrière. Même si le spectacle s’est terminé avec la paire loin de New York, leur nouveau

La maison de York City est ce que la plupart des gens associent à la série. Alors combien

un espace comme ça coûterait-il vraiment?

Une recherche rapide de Zillow

trouve plusieurs propriétés comparables, au moins en termes de taille et de plan d’étage de base.

Une maison, située sur East 74th Street, est actuellement sur le marché

pour 12,4 millions de dollars. C’est la valeur aujourd’hui, 20 ans après la

Sheffields a quitté Manhattan. La maison a cependant été vendue en 1995,

série de six saisons de 5,8 millions de dollars. En supposant que la famille Sheffield a emménagé dans le

à la maison plusieurs années avant que Fran ne se présente à leur porte, on peut émettre l’hypothèse

le producteur de Broadway a payé environ 4 millions de dollars pour sa spacieuse demeure.