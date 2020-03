Combien vaut le comédien Bill Burr?

Dans le monde de la comédie, Bill Burr est bien connu pour son humour sans vergogne. Il ne fait certainement pas attention à choisir ses mots pour éviter d’offenser les gens – bien au contraire.

Mais Burr n’est pas seulement une bande dessinée qui ne dérange pas les gens. Sa carrière s’est étendue bien au-delà de la phase de stand-up. Il a travaillé comme acteur au cinéma et à la télévision, notamment dans le méga-hit Breaking Bad. Et ce n’est qu’une partie du travail créatif qu’il a fait. Il est impliqué dans des projets allant du podcast aux jeux vidéo.

Dans quelle mesure la carrière occupée de Burr a-t-elle payé pour lui? Il s’est essayé à beaucoup de choses différentes, alors qu’est-ce que cela signifie pour ses résultats?

Le premier amour de Bill Burr est la comédie

Bill Burr parle | Matt Winkelmeyer / . pour Netflix

Burr est né dans le Massachusetts et même enfant, il était fasciné par la comédie. Il parle de faire du vélo sur un itinéraire papier et de réciter les blagues de comédiens comme George Carlin, Richard Pryor et Eddie Murphy. Il n’a jamais perdu son amour pour la comédie, et quand il était au collège, il s’est essayé au stand-up dans un concours pour les étudiants.

Il a déménagé à New York pour poursuivre la comédie en 1995. Il a travaillé dur pour construire une carrière, et au fil du temps, cela a payé.

Il s’est fait un nom en tant que comédien, et en 2003, il a sorti son premier album standup, Emotionally Unavailable. Il est devenu un visage familier dans les talk-shows de fin de soirée tels que Late Night avec Conan O’Brien et Late Show avec David Letterman.

Il a élargi son travail

En 2007, Burr a commencé son podcast, le podcast du lundi matin de Bill Burr. C’est un podcast comique que Burr anime deux fois par semaine, les lundis et jeudis (malgré son nom). En 2012, il a cofondé le réseau de podcasts The All Things Comedy, qui présente de nombreux comédiens différents.

En cours de route, Burr s’est impliqué dans le théâtre. Il est apparu dans des émissions de télévision telles que Law & Order: Criminal Intent et Chappelle’s Show. Il a également joué dans certains films, dont Date Night en 2010 et Stand Up Guys en 2012.

Il avait un rôle récurrent dans Breaking Bad en tant que Patrick Kuby. Si cela ne suffit pas, vous pouvez même entendre sa voix dans le jeu vidéo Grand Theft Auto IV.

Spéciaux de comédie et son propre spectacle Netflix

En 2010, Burr était une star de la comédie. Il a publié de nombreux spéciaux de comédie sur Comedy Central et Netflix. Son style irrévérencieux a impressionné autant de personnes qu’il offensé, une combinaison imbattable pour la publicité.

En 2015, il a sorti son émission d’animation, F is for Family sur Netflix. C’est vaguement basé sur son enfance, et ça a été un grand succès. L’année dernière, il a fait ses débuts dans une autre comédie spéciale sur Netflix, Paper Tiger. Il n’est clairement pas du genre à voir le succès comme une raison pour arrêter de travailler.

Quelle est la valeur nette de Bill Burr?

Burr s’est occupé de nombreux projets différents. Ses débuts n’étaient peut-être qu’un humoriste en herbe sur une route papier, mais aujourd’hui, il a accompli beaucoup.

Il peut se vanter de dizaines de rôles d’acteur, de comédies spéciales, de podcasts, etc., et il met beaucoup d’efforts dans son travail. Tout le monde n’apprécie pas sa marque d’humour, mais ceux qui le savent ne seraient pas aussi amusants si tout le monde l’aimait.

Il n’est probablement pas surprenant de savoir que le travail considérable de Burr lui a bien porté ses fruits. Certains rapports estiment que sa valeur nette est de 8 millions de dollars, mais d’autres médias affirment qu’il vaut jusqu’à 12 millions de dollars.

Quoi qu’il en soit, Burr a plutôt bien réussi ses blagues. Ce gamin faisant du vélo et livrant des journaux il y a toutes ces années serait plutôt content.