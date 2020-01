Combien vaut le propriétaire des chefs de Kansas City?

Tyrann Mathieu se prépare pour sa première apparition au Super Bowl lorsque les Chiefs de Kansas City affronteront les 49ers de San Francisco le 2 février. Mathieu n’est avec les Chiefs que depuis une saison, mais il est déjà devenu l’un des leaders les plus respectés de l’équipe. Alors que Chiefs Kingdom est prêt à voir Mathieu mener son équipe à sa première victoire au Super Bowl en 50 ans, voici un aperçu de la valeur réelle du propriétaire.

Sécurité des chefs de Kansas City Tyrann Mathieu | Doug Murray / Icon Sportswire via .

Tyrann Mathieu se classe parmi les meilleurs de la NFL

Il y a un argument à faire valoir que Mathieu est le meilleur défensif

de retour dans toute la ligue. Bien qu’il y ait des coins de coin, comme Richard

Sherman, Darrelle Revis, Patrick Peterson et Josh Norman, qui ont mieux

compétences de couverture, la polyvalence de Mathieu sur la défense le place dans une toute autre

Catégorie.

Tyrann Mathieu peut couvrir des récepteurs larges aussi bien que n’importe qui, mais

il peut également entrer dans la boîte et jouer plus d’une position de secondeur en cas de besoin.

Cette capacité à jouer plusieurs positions explique pourquoi Mathieu est parmi les plus

des joueurs talentueux dans le football.

Selon Bleacher

Rapport, Mathieu a été évalué contre plus de 200 arrières défensifs dans la NFL en

2015. De tous les acteurs de l’étude, Mathieu est le seul à avoir

a reçu une note supérieure à 18. En fait, la note de Mathieu de 28,1 était bien plus de 50

pour cent de plus que le suivant sur la liste.

Plusieurs années se sont écoulées depuis l’étude, mais Mathieu a

prouvé qu’il est toujours parmi les arrières défensifs d’élite dans la NFL.

Mathieu change de surnom

Avant de signer avec les Chiefs, le surnom de Mathieu était le

Honey Badger. Il a été donné le surnom à l’université et l’a gardé pendant son temps

avec les cardinaux et les texans.

Mais quand il a rejoint les Chiefs, Tyrann Mathieu s’est senti comme un

le changement était en ordre. Pendant l’intersaison, Mathieu apprend que sa nouvelle équipe

a des fans à travers une région multi-états qu’ils appellent Royaume des chefs.

Avant le début de la saison 2019, Mathieu a proposé le

surnom, le propriétaire, après avoir pensé à la grande base de fans de l’équipe. Il

a annoncé sa décision sur Twitter, et les fans de Chiefs ont immédiatement adoré.

«Kingdom Landlords», a écrit Mathieu dans le post.

Depuis, Mathieu se fait appeler le propriétaire.

Compte tenu de ses performances cette saison, il a clairement gagné le surnom qu’il

veut s’appeler.

Que vaut Tyrann Mathieu?

Mathieu a été repêché par les Arizona Cardinals en 2013. Il

a connu beaucoup de saisons réussies avec les Cardinals, bien que ses deux ACL

les blessures ont jeté un doute sur sa durabilité.

En 2018, les Cardinals n’ont pas renouvelé le contrat de Tyrann Mathieu et il a ensuite signé avec les Texans de Houston pour 7 millions de dollars. Après avoir prouvé qu’il est toujours un joueur d’élite, les Chiefs ont signé avec Mathieu un contrat massif au printemps dernier.

Mathieu a signé un contrat de trois ans d’une valeur de 42 millions de dollars avec

les chefs, mettant son salaire annuel autour de la barre des 14 millions de dollars. C’est sur

à égalité avec l’accord que Landon Collins a conclu avec les Redskins de Washington l’an dernier.

Collins et les Redskins ont convenu d’un accord de 84 millions de dollars sur une période de huit

ans.

Le contrat avec les Chiefs était important, mais avec l’équipe

dirigé vers le Super Bowl LIV, Mathieu valait clairement chaque centime.

Mathieu est devenu un leader de la défense

Bien que Patrick Mahomes soit le leader en attaque, Mathieu est devenu son équivalent du côté défensif du ballon.

Lors des deux premiers matchs éliminatoires de la saison, Tyrann Mathieu

a donné le ton aux chefs en défense. Il est également devenu proche

Mahomes, qui lui rappelle souvent d’être un leader fort pour le reste de la

équipe.

«Chaque fois qu’il sortait de la ligne de touche, il me regardait dans mon

les yeux et il a dit «plomb… plomb…. », a déclaré Mathieu après le match.

contre les Texans au tour de division.

L’entraîneur-chef des Chiefs, Andy Reid, a également salué le leadership de Mathieu, tant sur le terrain qu’en dehors. Reid a admis que Mathieu est une personne «unique» et qu’il a pleinement respecté le battage médiatique.

Avec un seul match à disputer cette saison, espérons que Tyrann

Mathieu peut garder les Chiefs concentrés assez longtemps pour remporter la grande victoire.

Les Chiefs et les 49ers s’affrontent dans le Super Bowl LIV

2 février sur Fox.