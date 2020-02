Combien vaut vraiment le quart-arrière des 49ers de San Francisco?

Jimmy Garoppolo a été au Super Bowl dans le passé, mais son prochain match contre les Chiefs de Kansas City sera son premier en tant que quart-arrière partant. Garoppolo a été fortement critiqué pour ses performances en séries jusqu’à présent, mais il ne fait aucun doute que les 49ers de San Francisco s’avéreront difficiles pour les Chiefs. Avant le grand match du 2 février, voici un bref aperçu de la valeur réelle de Garoppolo.

Jimmy Garoppolo | Michael Reaves / .

Jimmy Garoppolo se fait un nom en Nouvelle-Angleterre

En 2014, les New England Patriots ont repêché Garoppolo au deuxième tour. Au cours de ses premières saisons avec les Patriots, il était évident que Garoppolo était préparé pour remplacer Tom Brady après sa retraite.

Garoppolo n’a joué que dans une poignée de matchs pour les Pats, mais

bien performé sur le terrain. À l’approche de la saison 2016, il a été nommé

quart-arrière de départ pour les Patriots après Brady a été suspendu pour la première

quatre matchs de la saison.

L’année suivante, les Patriots envoyèrent Garoppolo aux 49ers

dans ce qui était un commerce étonnant pour la NFL. En échange du jeune quart-arrière,

les Patriots n’ont reçu un choix de deuxième tour que lors du repêchage de 2018.

Jimmy Garoppolo a commencé dans les cinq derniers matchs de 2017

saison pour les 49ers et les a tous gagnés. Dans le troisième match de l’équipe en 2018,

Garoppolo a déchiré son LCA contre les Chiefs, une blessure qui l’a fait sortir du

reste de la saison.

Pourquoi les 49ers ont-ils attendu pour démarrer Garoppolo en 2017?

Lorsque les 49ers ont reçu Garoppolo dans le commerce avec le

Patriotes en 2017, ils ont attendu un mois entier avant de le nommer leur starter.

La raison pour laquelle ils n’ont pas mis Garoppolo sur le terrain à droite

loin parce que l’entraîneur des 49ers, Kyle Shanahan, voulait qu’il obtienne

acclimaté à sa nouvelle équipe.

“Quand nous avons fait le commerce au milieu de la saison, Kyle

était probablement le plus conservateur avec lui “, le PDG des 49ers, Jed York,

m’a dit. «Tout le monde de Mandy Shanahan [Kyle’s wife] à tous nos fans étaient prêts

pour lui de commencer le premier jour. “

York a ajouté que Shanahan s’était assuré que Jimmy Garoppolo était à l’aise avec le système de l’équipe et le reste des joueurs avant de l’ajouter au mix. L’entraîneur a également envisagé de placer Garoppolo en banc pour le reste de la saison car les 49ers avaient un record terrible.

Il a finalement succombé à la pression et a commencé

Garoppolo lors des cinq derniers matchs de la saison. Il a terminé l’année avec

sept touchés et 1 500 verges par la passe.

Sur la base de sa performance, Garoppolo a ensuite signé l’un des

les plus gros contrats de la NFL dans un accord qui a été critiqué par certains

les analystes.

Quelle est la valeur nette de Jimmy Garoppolo?

À l’hiver 2018, Garoppolo et les 49ers ont convenu d’un

contrat de cinq ans d’une valeur de 137,5 millions de dollars, mettant son salaire annuel à environ

27,4 millions de dollars. Dans l’état actuel des choses, il n’y a que quatre autres

quarts de la NFL qui font plus que Jimmy Garoppolo.

Russell Wilson est en tête de liste avec 35 millions de dollars par an, suivi de près par Aaron Rodgers avec 33,5 millions de dollars par an. Matt Ryan arrive en troisième position, gagnant 30 millions de dollars, tandis que Kirk Cousins ​​est à 28 millions de dollars. Compte tenu de la façon dont le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes devrait signer un accord majeur cet été, Garoppolo sera probablement repoussé plus loin dans la liste.

Selon International

Business Times, le quart-arrière des 49ers remporte également environ 200 000 $ par

année de diverses affaires avec Nike, Bose et New Era.

Avec les 49ers qui se sont rendus au Super Bowl cette année, son

les accords d’approbation augmenteront probablement au cours des prochaines années.

À l’intérieur du contrat de Garoppolo

Outre le salaire massif, il existe des règles strictes

dans le contrat de Garoppolo avec les 49ers. Cela comprend une restriction d’achat

les motos ou les véhicules hors route, car ils sont jugés trop risqués.

La star de la NFL n’est pas non plus autorisée à participer à diverses activités,

y compris le surf, l’escalade, la plongée sous-marine, le saut à l’élastique, le ski,

la lutte et le parachutisme.

Nous ne doutons pas que Garoppolo suivra les règles de

son contrat, bien qu’il aime les voitures de sport. Le quart-arrière possède

quelques véhicules haut de gamme, dont une Chevy Camaro, une Mercedes Benz et une Maserati

Quattroporte.

Les fans peuvent regarder Jimmy Garoppolo prendre le terrain contre le

Les chefs du Super Bowl LIV le 2 février sur Fox.