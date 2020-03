“Comédie Hype” de YouTube explique pourquoi le comédien Chris Tucker a quitté la franchise “Vendredi”

Chris Tucker est l’un des plus grands comédiens du stand-up et du cinéma et une grande partie de sa popularité ne serait pas possible sans son rôle d’évasion vendredi. Le film a relancé les carrières d’acteur pour lui et sa co-star, Ice Cube, avec tous les deux de grands projets au cinéma et à la télévision.

Ice Cube et Chris Tucker dans «vendredi» via Twitter

Après le succès du film, il y a eu deux suites à vendredi avec un Tucker visiblement absent. Un documentaire de 2019 révèle que Tucker s’est éloigné du film pour des raisons financières et son désir de s’aligner sur ce qu’il percevait comme de plus grandes opportunités.

Chris Tucker a bombardé son audition du “vendredi”

Tucker était un comédien stand-up à venir avant d’obtenir son premier rôle co-leader. Avant vendredi, il a joué dans l’un des films House Party aux côtés de Bernie Mack. Le rappeur Ice Cube et son partenaire d’écriture DJ Pooh ont vu Tucker dans Def Comedy Jam et ont été immédiatement impressionnés. Ils l’ont contacté pour un rôle dans le film.

Chris Tucker sur «Def Comedy Jam» via Twitter

Tucker n’a presque pas obtenu le rôle après une mauvaise audition. Le directeur de casting, Kim Hardin, a parlé du flop de Tucker dans une interview avec Complex Magazine.

“J’ai amené Chris et la première fois qu’il a auditionné pour moi, il était horrible”, a-t-elle révélé. «C’était une combinaison de choses: il venait de quitter la route après avoir fait quelques concerts debout, n’avait pas lu le script et à l’époque ne savait pas que les comédiens pouvaient improviser, mettre leur propre truc sur quoi que ce soit le dialogue était. Je savais que Chris pouvait faire mieux… n’importe quel autre directeur de casting aurait pu être comme ça, ensuite! »

Chris Tucker dans «Def Comedy Jam» via Twitter

Bien qu’il n’ait pas bien fait à l’audition, Tucker s’est vu confier le rôle car les décideurs du film ont vu son potentiel.

Chris Tucker dans «vendredi»

Friday est un film de comédie réalisé par le célèbre réalisateur de cinéma urbain, F. Gary Gray. Le film était le premier film de Gray sur deux amis du Centre-Sud, Craig Jones (Cube) et Smokey (Chris Tucker). Les deux sont au chômage et doivent une dette à un trafiquant de drogue local un vendredi soir. L’histoire fait suite à leurs tentatives de collecter les fonds tout en fumant de la marijuana tout au long de la journée pour se distraire de leurs ennuis.

Ice Cube et Chris Tucker dans «vendredi» via Twitter

Vendredi a été publié en avril 1995 suite à des critiques positives de la critique. Le film a été principalement loué pour ses séquences comiques, ses écrits et ses performances d’acteur. Vendredi a également été un succès commercial, totalisant 28,2 millions de dollars dans le monde au box-office.

Le film a obtenu un grand culte et a lancé une franchise qui comprend Next Friday sorti en 2000, et Friday After Next sorti en 2002.

Pourquoi Chris Tucker n’est pas apparu dans les films de suivi du «vendredi»

Cube a repris ses rôles dans Vendredi prochain et Vendredi après, mais Tucker ne l’a pas fait. Au lieu de cela, il a été remplacé par le comédien Mike Epps, qui a joué le rôle de Day-Day, le cousin de Craig. Les deux films étaient populaires auprès des fans, mais n’ont pas eu le même impact que l’original et n’ont pas été bien reçus par les critiques. Pourtant, un dernier film, vendredi dernier, était en préparation.

Diffusion de «Vendredi prochain» via Twitter

Dans une interview de Global Grind faisant la promotion de son film Long Halftime Walk de Billy Lynn, Tucker a été interrogé sur la réédition de son rôle dans le dernier film de la tranche.

«Je feuilletais la télévision et je regardais vendredi. C’était un moment dans le temps, et j’étais un jeune enfant et je riais aussi tout cela et j’en étais fier – me faire rire », a-t-il déclaré. «Je ne sais pas si nous pouvons en faire un autre. Je ne sais pas si je peux en faire un autre parce que j’étais si jeune et c’était un moment, mais nous verrons. “

«Friday After Next» via Twitter

Mais, un documentaire YouTube Comedy Hype révèle que Tucker ne s’est pas connecté pour participer aux suites pour d’autres raisons. Cube a révélé dans une interview en podcast avec Drink Champs en 2017 que c’était Tucker qui avait décidé de ne pas revenir.

Source: YouTube

Tucker a laissé entendre que les désaccords d’argent ont contribué à ne pas revenir à la franchise dans ses routines de comédie ultérieures. «Le cube a été créé parce que je ne voulais pas faire la deuxième partie… Je lui ai dit:« Tu ne m’as pas payé pour le premier », a-t-il dit. «Il m’a donné des CD et de l’herbe.»

La co-star de Tucker vendredi, John Witherspoon, a confirmé les remarques de Tucker dans son interview de 2018 avec Vlad TV, disant à l’hôte: «Il est allé avec Jackie Chan pour faire Rush Hour et 20 millions de dollars. Je ne retournerais pas non plus à vendredi. ” Selon Witherspoon, la plupart des acteurs du vendredi original n’ont été payés que 5 000 $.

Source: YouTube

Tucker s’est également attaché à des films plus importants, ce qui, selon lui, était intentionnel car il ne voulait pas rester coincé dans une boîte. Il est devenu l’acteur le mieux payé d’Hollywood pendant l’engouement pour l’heure de pointe. Tucker a également expliqué que ses croyances religieuses et son implication accrue dans l’église dictaient ses mouvements, se détournant de la comédie torride et de l’utilisation de jurons.