Comment Adam Driver a fait de Ben Affleck un «héros» avec son fils Samuel

Ben Affleck dit Adam Driver fait de lui un “héros” avec son fils de 8 ans, Samuel.

En apparaissant sur “Jimmy Kimmel Live!” Mardi soir, la star de “Batman vs Superman” a rappelé comment Driver avait envoyé Samuel Guerres des étoiles cadeaux à thème pour son anniversaire, y compris des jouets, une photo signée et un message vidéo personnel de Driver dans le personnage de Kylo Ren.

Affleck – qui tourne actuellement le drame historique, “The Last Duel”, aux côtés de Driver et Matt Damon en France – a expliqué à Kimmel comment il avait dit aux producteurs qu’il devait être à Los Angeles le 27 février pour la fête surprise de son fils.

“Donc, ils l’ont installé là où je tournais jusqu’au 27, puis j’ai dû me bousculer … et j’allais atterrir juste à temps pour son anniversaire”, se souvient Affleck. “Nous avions des cadeaux mis en place et tout était expédié et envoyé, et j’allais le ramasser et aller à sa fête surprise.”

Avant de continuer l’histoire, la star de “Argo” a souligné comment Samuel est conscient que lui et sa maman, Jennifer Garner, sont dans des films “faux” et “faux”, mais “il sait aussi que Star Wars est réel. Il sait qu’il y a des gars qui combattent l’empereur et qui doivent être faits”.

“Et je peux faire ma fausse merde et certaines personnes peuvent faire un travail important”, a poursuivi Affleck. «Alors je lui ai dit: ‘Je suis en fait dans ce film avec Kylo Ren’ et son esprit s’est ouvert en deux. Il était comme, ‘Mais papa! Comment? Comment tu connais Kylo? Tu vas dans l’espace?’ Aurait-il son sabre laser? ‘”

“Alors j’ai dit ça à Adam, et c’est un amoureux. J’ai dit: ‘Pouvez-vous enregistrer une vidéo d’anniversaire à mon fils?’ Et il l’a fait et il a été très gentil ”, a-t-il ajouté. “Et j’étais juste ravi.”

Le jour de la fête, Affleck a subi un vol de 11 heures au départ de Londres pour rentrer chez lui et découvrir que les cadeaux de son fils n’étaient pas arrivés à temps.

“J’ai dit:” Où sont les cadeaux? ” Et [my assistant] «Eh bien, ils ne sont pas arrivés ici», se souvient-il. «Cela voulait donc dire que je devais me présenter à la fête de mon fils sans cadeau pour lui. Et il y avait ce genre de sentiment affaissé et affreux. “

“Et puis il dit:” Mais il y a quelque chose! Adam a entendu que c’était l’anniversaire de votre fils. Alors il a appelé votre assistant et a obtenu votre adresse et envoyé des cadeaux, et a signé une carte et une photo de Kylo Ren “”, a poursuivi Affleck. , commençant à s’étouffer. “Et j’ai pris ces cadeaux et je suis allé voir mon fils.”

“Je l’ai regardé ouvrir tous les autres cadeaux, puis j’ai dit: ‘Sam, mes cadeaux ne sont pas arrivés à l’heure. Mais j’ai reçu un cadeau de quelqu’un qui voulait vraiment s’assurer que tu as un cadeau'”, a-t-il dit. ajoutée. “Et il était comme, ‘Qui?’ Et j’ai dit: “Kylo Ren”. “

La voix d’Affleck craqua d’émotion alors qu’il se souvenait du geste aimable de Driver.

“[Sam] ouvert les cadeaux et je lui ai joué la vidéo, et ce fut un moment incroyablement émouvant et puissant “, at-il expliqué.” Adam a fait de moi un héros pour mon enfant. Et je ne l’oublierai jamais, jamais. “

Après que le public de Kimmel a éclaté sous les applaudissements, Affleck a déclaré: “C’est une très bonne leçon à faire ces petits gestes de gentillesse, parce que vous n’en avez aucune idée.”

“Pour [Driver], il dit: “Ouais, envoie la poupée Kylo Ren et le Kylo Ren LEGO et la photo de Kylo Ren signée par Kylo Ren”, “a-t-il ajouté.” Mais cela signifiait que le monde f [Samuel]. Tellement de.”

Regardez Affleck rappeler la douce histoire du clip ci-dessus.

