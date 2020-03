Comment Adrien Brody et Georgina Chapman se sont-ils rencontrés?

Adrien Brody et Georgina Chapman sont l’un des couples les plus chauds du moment. Bien qu’aucun d’eux n’ait officiellement parlé de leur relation, de nombreux médias rapportent que les deux ont trouvé le bonheur l’un de l’autre et se sont liés lors de soirées romantiques.

Brody et Chapman ont tous deux eu des problèmes dans leurs relations passées, Chapman venant de se retirer d’un mariage de longue date avec Harvey Weinstein, à la suite de son scandale d’abus sexuels. Il semble que lorsque ces deux personnes se sont rencontrées pour la première fois, des étincelles ont définitivement volé.

Relations antérieures d’Adrien Brody

Brody est devenu célèbre en jouant des personnages originaux et souvent troublés. Il a reçu un Academy Award du meilleur acteur en 2002, à la suite de son incroyable performance dans The Pianist. Et depuis lors, il est l’un des acteurs incontournables d’Hollywood.

La plupart des spectateurs le connaissent aujourd’hui pour sa série de rôles principaux dans les drames originaux de Wes Anderson. Même après plus de deux décennies dans l’entreprise, Brody continue de faire des choix d’acteur intéressants.

Brody a été liée à plusieurs femmes différentes au fil des ans, à commencer par Michelle Dupont. Les deux datent de 2003 à 2006, après quoi ils se séparent, et Brody sort avec l’actrice et mannequin espagnole Elsa Pataky.

Pataky et Brody semblaient être là pour le long terme et ont même acheté une maison à New York. Cependant, ils ont rompu en 2009 et Pataky a ensuite épousé Chris Hemsworth.

Brody est sorti avec plusieurs starlettes après sa rupture avec Pataky, mais rien ne semblait sérieux. Enfin, jusqu’à ce qu’il rencontre Chapman.

Le mariage troublé de Georgina Chapman avec Harvey Weinstein

Né en 1976, Chapman a grandi à Londres. Une beauté remarquée même quand elle était enfant, Chapman a commencé à modeler quand elle avait la vingtaine, mais a finalement quitté le domaine pour commencer à travailler dans la conception de costumes.

Chapman a essayé de jouer et au début de sa carrière, elle est apparue dans une grande variété de petits films et émissions de télévision. Cependant, c’est la mode où Chapman a vraiment trouvé sa niche. En 2004, Chapman et son partenaire commercial Keren Craig ont lancé Marchesa, une marque qui est depuis devenue synonyme de luxe et de beauté.

En 2003, Chapman a haussé les sourcils lorsqu’elle est sortie avec le magnat du cinéma Harvey Weinstein. Weinstein aurait toujours été marié à sa première femme quand il a commencé à voir Chapman, mais les deux ont continué leur romance malgré le contrecoup. Ils se sont mariés en 2007 et ont accueilli deux filles.

En 2017, le monde de Chapman s’est effondré lorsque près d’une centaine de femmes ont accusé Weinstein de les avoir agressées sexuellement. Chapman a annoncé qu’elle divorcerait de Weinstein cette même année.

Depuis, elle est restée basse, se concentrant principalement sur sa marque de mode.

Quand Adrien Brody et Georgina Chapman se sont-ils rencontrés pour la première fois?

Adrien Brody | Matthias Nareyek / .

Selon des informations, Brody et Chapman se sont croisés pour la première fois il y a quelque temps lors d’un événement dans l’industrie, mais ont vraiment passé du temps ensemble début 2019, lorsque Chapman et Brody ont été invités à Porto Rico pour le lancement de la ligne de maillots de bain Helena Christensen. Selon les témoignages, les deux ont pu vraiment se connaître pendant la retraite et ont passé beaucoup de temps à discuter et à discuter de leurs antécédents.

Les rumeurs de rencontres ont commencé fin 2019, et bien que Brody et Chapman soient restés méfiants et n’aient pas du tout parlé de leur relation, plusieurs médias affirment que les deux ont eu une série de «dates discrètes» et que Chapman est “la plus heureuse depuis des lustres”. On ne sait pas où les choses pourraient aller entre Brody et Chapman – mais les fans surveilleront certainement les mises à jour.