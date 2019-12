Comment ASAP Rocky s'est vraiment senti quand sa sex tape a fui

Dans ses chansons et ses clips, ASAP Rocky se présente souvent comme un homme féminin. Comme de nombreux rappeurs, son personnage public peut parfois devenir assez risqué. Cependant, ce dernier épisode de la carrière de Rocky – quand une présumée sex tape du rappeur a fuité sur Internet – prend vraiment le gâteau. Tout le monde se demande – que pense Rocky à ce sujet?

Une image de ASAP Rocky s'exprimant à Austin, Texas, le 11 mars 2019 | Diego Donamaria / . pour SXSW

Un scandale ASAP Rocky?

Selon Heavy, la bande en question a été téléchargée sur Internet le 18 décembre 2019. L'uploader, qui porte le pseudonyme Teecee2k17, n'a revendiqué aucun lien spécial avec Rocky. Au lieu de cela, ils ont dit qu'ils avaient téléchargé le clip parce que «Google Drive a supprimé l'original». Teecee2k17 a déclaré qu'ils ne téléchargeraient aucun contenu similaire.

La vidéo ne représentait le visage de personne. Cependant, Complex a rapporté qu'une voix masculine dans la vidéo rappelait à Rocky’s de nombreux internautes. L'homme dans la vidéo avait la phrase «ASAP LIFE» tatouée sur le ventre. Depuis que Rocky a ce tatouage, le mâle dans la vidéo était Rocky lui-même ou un fan très dévoué. De même, l'homme dans la vidéo portait un tatouage à la main identique à celui de Rocky.

ASAP Rocky en spectacle au Jour 2 du Camp Flog Gnaw Carnival 2017 | Steven Ferdman / .

La vidéo correspond également aux commentaires antérieurs de Rocky. Il a dit un jour: «J'ai photographié et documenté bon nombre d'entre eux. Les femmes que je côtoie sont dans cette merde d'esprit libre comme moi. Habituellement, les gars ne sont pas sûrs de travailler, les femmes qui réussissent, ils ne peuvent pas le gérer quand c'est de l'autre côté, vous savez? "

Il sent que lorsque les femmes qui réussissent «s'entendent avec un gars comme moi, elles savent que je ne veux pas leur briser le cœur ou rien. Et pourquoi pas? Fumons de la bonne herbe dans le tipi et amusons-nous! "

Bien sûr, il est possible que la vidéo ait été l'œuvre d'un troll dédié. La technologie Deepfake prouve que les ordinateurs peuvent être utilisés pour réaliser des vidéos frauduleuses et très convaincantes de célébrités. De plus, la vidéo en question peut représenter un homme qui modélise son apparence sur Rocky’s.

Le rappeur révèle la vérité

ASAP Rocky assistant à un bal à New York | Dimitrios Kambouris / . pour Diamond Ball

Toutes ces théories semblent suffisamment plausibles. Il y a juste un problème: ils étaient tous incorrects. Rocky est allé sur Twitter pour confirmer que la vidéo le dépeint – un choix de relations publiques intéressant car il aurait facilement pu nier toute implication dans la bande.

Dans un Tweet, il a qualifié la vidéo de "perturbation alarmante". Il a admis qu'il n'aimait pas les commentaires que les gens faisaient à propos de la vidéo. L'identité de la femme dans la vidéo reste un mystère. Pour tout ce que nous savons, elle voudra peut-être continuer comme ça. La vidéo a été visionnée plus de 185 000 fois.

Dans l'ensemble, Rocky ne semble pas faire face à de nombreuses répercussions de sa sex tape. Peut-être que la controverse augmentera sa visibilité publique pendant un certain temps. Peut-être que ces sortes de scandales sont un peu trop courants ces jours-ci pour faire sensation. Ou peut-être que la société est devenue si libérée sexuellement que les sex-tape ne choquent plus.