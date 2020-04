Comment Besties Ian McKellen et Patrick Stewart se sont-ils rencontrés?

Ils sont deux des acteurs les plus respectés au monde, et tous deux sont apparus dans certaines des plus grandes franchises de films de tous les temps. Ian McKellen et Patrick Stewart sont tous deux des thespians très décorés, de formation classique et considérés comme des rois agissants.

McKellen et Stewart ont continué à travailler dans leurs dernières années, à un moment où de nombreux acteurs commencent à envisager la retraite. Ils sont également les meilleurs amis et l’un des couples de «célébrités BFF» les plus connus à Hollywood.

Ian McKellen et Sir Patrick Stewart | Eamonn M. McCormack / .

Pourquoi Ian McKellen est-il le plus connu?

Né en 1939, Ian McKellen a développé une fascination précoce pour le drame shakespearien lorsque sa sœur l’a emmené à une série de représentations sur scène. Désireux d’en apprendre le plus possible sur la littérature classique, McKellen a étudié la littérature anglaise au St. Catharine’s College de Cambridge.

Tout au long des années 60, McKellen a développé son talent en agissant sur scène, dans des pièces comme A Man for All Seasons, A Scent of Flowers et Macbeth. Bien qu’il ait fini par devenir célèbre dans les films, McKellen n’a jamais oublié son amour de la scène et le fait encore à l’occasion.

Tout au long des années 80 et 90, McKellen est apparu dans une grande variété de films, dont Last Action Hero, Priest of Love et Richard III. Cependant, il a obtenu son plus grand succès cinématographique lorsqu’il a été choisi comme Gandalf dans la série de films épiques Le Seigneur des anneaux.

Il reprit le rôle du sorcier Gandalf dans la série de films en trois parties The Hobbit de 2012 à 2014. Une autre franchise de cinéma majeure dans laquelle McKellen a travaillé est la série X-Men – et dans le rôle de supervillain Magneto, McKellen est acclamé et la reconnaissance d’un tout nouveau segment de fans.

Comment Patrick Stewart est-il devenu célèbre?

Patrick Stewart est né en 1940 et a grandi en Angleterre par des parents de la classe ouvrière. Comme McKellen, Stewart est tombé amoureux des œuvres de William Shakespeare à un âge précoce, et ils l’ont finalement propulsé dans l’étude du théâtre.

Adolescent, Stewart a commencé à jouer dans des compagnies de théâtre locales et en 1966, il est devenu membre de la Royal Shakespeare Company. Pendant le reste des années soixante et soixante-dix, Stewart a joué dans une grande variété de spectacles sur scène et est également apparu dans de nombreuses émissions de télévision. Pourtant, il n’est pas devenu un nom familier avant les années quatre-vingt.

En 1987, Stewart a été choisi pour incarner le capitaine Jean-Luc Picard dans l’émission télévisée désormais emblématique Star Trek: The Next Generation. Il est rapidement devenu l’un des personnages les plus populaires de la série et une icône de la franchise. La gravité de Stewart a rendu le spectacle crédible et il est devenu étroitement lié à la mythologie de l’univers de Star Trek.

Semblable à son ami Ian McKellen, Stewart est l’un des joueurs vedettes de l’univers X-Men, et son travail en tant que professeur Charles Xavier est son autre figure majeure de la culture pop.

Quand Ian McKellen et Patrick Stewart se sont-ils rencontrés?

Il est clair que Ian McKellen et Patrick Stewart ont beaucoup en commun. Ils remontent à loin – tout au long de l’époque de Stewart avec la Royal Shakespeare Company à Stratford Upon Avon.

Comme Stewart l’a révélé dans une interview en 2017, il a immédiatement été impressionné par McKellen: «J’avais vu toutes ses premières œuvres au National Theatre, et j’ai admiré ce que j’avais tant vu. Sa technique était impeccable, sa présentation, sa parole, son contrôle était magnifique, et en parlant de la beauté, il était absolument magnifique. »

Stewart et McKellen ont travaillé ensemble dans une pièce pendant leur séjour à la Royal Shakespeare Company. Il faudra des années avant de travailler à nouveau ensemble lorsque les X-Men de 1999 les réuniront à nouveau en tant que co-stars. Stewart s’est souvenu du tournage de ce film avec émotion, déclarant:

«Nous avions tellement de choses en commun. Nous sommes tous les deux du Nord. Bien qu’il soit Lancastrien et que je suis Yorkiste. Nous avons eu le même genre d’éducation. Nous avions la même passion pour Shakespeare, pour le cinéma et pour le théâtre. La seule différence était qu’il avait une éducation brillante et que je n’en avais pas. »

Ces jours-ci, les deux restent des amis fermes et se soutiennent mutuellement.